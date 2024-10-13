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Sırt Kaşıyıcıdan, Evladın Askerlik Fotoğrafına... Kore ve Türk Evlerinin Benzerliği Hayrete Düşürdü

Sırt Kaşıyıcıdan, Evladın Askerlik Fotoğrafına... Kore ve Türk Evlerinin Benzerliği Hayrete Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 17:03

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Kore'de yaşayan Türkiye vatandaşı genç kadın, TikTok hesabı 'koredebirturkkizikija' üzerinden paylaştığı içerikte Kore ve Türk evlerinin benzerlik ve farklılıklarını inceledi. Geleneksel bir Türk evinde bulunan takvim, sırt kaşıyıcı, vitrin, evladın askerlik fotoğrafı ve büyük gardropların Kore'deki evlerde de bulunduğunu söyleyen genç kadının kaydettiği video, şaşırtıcı benzerliği gözler önüne serdi. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği videolarla Kore'de yaşama dair bilgiler paylaşan 'koredebirturkkizikija' hesabının sahibi genç kadın, Kore ve Türk evlerinin benzerlik ve farklılıklarını paylaştı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta çektiği videolarla Kore'de yaşama dair bilgiler paylaşan 'koredebirturkkizikija' hesabının sahibi genç kadın, Kore ve Türk evlerinin benzerlik ve farklılıklarını paylaştı.

Geleneksel bir Türk evinde bulunan takvim, sırt kaşıyıcı, vitrin, evladın askerlik fotoğrafı ve büyük gardropların Kore'deki evlerde de bulunduğunu söyleyen genç kadın, farklılık olarak ise televizyon ünitesinde bulunan alkoller, mutfakta yer alan ikinci buz dolabı ve neredeyse her odada bulunan klimaları sıraladı.

Geleneksel bir Türk evinde bulunan takvim, sırt kaşıyıcı, vitrin, evladın askerlik fotoğrafı ve büyük gardropların Kore'deki evlerde de bulunduğunu söyleyen genç kadın, farklılık olarak ise televizyon ünitesinde bulunan alkoller, mutfakta yer alan ikinci buz dolabı ve neredeyse her odada bulunan klimaları sıraladı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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