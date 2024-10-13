Köfteci Yusuf'a Kumpas Kurulduğunu Düşünen Vatandaş: "Emekli Maaşım Yetse İnadına Gider Köfte Yerim"

Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde domuz eti tespit edildiğine dair iddialar, gündemde kalmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlere rağmen şirket, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve olayın bir komplo olduğunu savunmuştu.