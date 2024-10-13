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Köfteci Yusuf'a Kumpas Kurulduğunu Düşünen Vatandaş: "Emekli Maaşım Yetse İnadına Gider Köfte Yerim"

Köfteci Yusuf'a Kumpas Kurulduğunu Düşünen Vatandaş: "Emekli Maaşım Yetse İnadına Gider Köfte Yerim"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 16:38

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Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde domuz eti tespit edildiğine dair iddialar, gündemde kalmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlere rağmen şirket, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve olayın bir komplo olduğunu savunmuştu.

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Tartışmalar sürerken yapılan bir sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş, olayın bir “kumpas” olduğunu düşündüğünü belirtti.

Tartışmalar sürerken yapılan bir sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş, olayın bir “kumpas” olduğunu düşündüğünü belirtti.

Emekli maaşıyla geçinmenin zorluklarına vurgu yapan vatandaş, maaşı yetse Köfteci Yusuf’a gidip inadına köfte yiyeceğini söyledi.

Emekli maaşıyla geçinmenin zorluklarına vurgu yapan vatandaş, maaşı yetse Köfteci Yusuf’a gidip inadına köfte yiyeceğini söyledi.

“En son ne zaman et yediğimi hatırlamıyorum,” diyen vatandaş, içinde bulunduğu ekonomik koşullara da dikkat çekti.

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