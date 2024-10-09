İyi İnsanlar İyi ki Var: Ayağı Kesilen Vatandaşın Evine 70 bin TL’lik Asansör Yaptırdılar

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen ve 2. kattaki evinden dışarı çıkamayan Kenan Yalçınkaya'ya sanayi esnafı ve mahalle sakinleri yardım eli uzattı.
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Mahallelinin girişimiyle, 70 bin TL değerinde asansör sanayi esnafının desteğiyle evine kuruldu. Yalçınkaya, bu sayede yeniden dışarı çıkma imkanına kavuştu.
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Engelli Kenan Yalçınkaya, "Şeker hastalığından dolayı ayağım kesildi. Asansör yaptıracak gücüm yoktu, sanayideki ağabeyler bir araya gelerek asansörü kurdular. Hepsinden Allah razı olsun. Şu an eve çıkabiliyor, hastaneye rahatça gidebiliyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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