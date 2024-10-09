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İstanbul'da İnanılması Güç Olay: Cenazesi Camiye Getirilen Adam Tabutunda Dirildi

İstanbul'da İnanılması Güç Olay: Cenazesi Camiye Getirilen Adam Tabutunda Dirildi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 15:57

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İstanbul’da şoke eden bir olay yaşandı. Cenazesi camiye getirilen bir vatandaşın yaşadığı fark edildi. Olayın görgü tanıklarından biri, yaşananları anlattı

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Görgü tanığı vatandaş " Kızı yaslandı tabuta 'Fahrettin amca, ses geliyor' dedi. Ben de duydum. Nefes alır gibi bir ses geliyordu.” diyerek durumu aktardı.

Görgü tanığı vatandaş " Kızı yaslandı tabuta 'Fahrettin amca, ses geliyor' dedi. Ben de duydum. Nefes alır gibi bir ses geliyordu.” diyerek durumu aktardı.

Ardından diğer vatandaşların da tabuttan gelen sesleri duymasıyla birlikte ambulans çağırdıklarını ifade etti. Edinilen bilgilere göre, hastaneye kaldırılan adam, tüm çabalara rağmen tekrar hayatını kaybetti.

Ardından diğer vatandaşların da tabuttan gelen sesleri duymasıyla birlikte ambulans çağırdıklarını ifade etti. Edinilen bilgilere göre, hastaneye kaldırılan adam, tüm çabalara rağmen tekrar hayatını kaybetti.

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