İstanbul'da İnanılması Güç Olay: Cenazesi Camiye Getirilen Adam Tabutunda Dirildi

İstanbul’da şoke eden bir olay yaşandı. Cenazesi camiye getirilen bir vatandaşın yaşadığı fark edildi. Olayın görgü tanıklarından biri, yaşananları anlattı
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Görgü tanığı vatandaş " Kızı yaslandı tabuta 'Fahrettin amca, ses geliyor' dedi. Ben de duydum. Nefes alır gibi bir ses geliyordu.” diyerek durumu aktardı.
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Ardından diğer vatandaşların da tabuttan gelen sesleri duymasıyla birlikte ambulans çağırdıklarını ifade etti. Edinilen bilgilere göre, hastaneye kaldırılan adam, tüm çabalara rağmen tekrar hayatını kaybetti.
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