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Cübbeli Ahmet Hoca, İsrail'e Gözdağı Verdi: "Bu Millet Tükürüğüyle Boğar Sizi"

Cübbeli Ahmet Hoca, İsrail'e Gözdağı Verdi: "Bu Millet Tükürüğüyle Boğar Sizi"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 15:35

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Orta Doğu'da terör estiren İsrail'e gözdağı verdi. İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimalini değerlendiren Ünlü, 'Hele gelsinler. Asker gelmeden millet tükürüğüyle boğar sizi. Çok şehid olmak isteyenler var.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır." ifadeleri sonrası başlayan tartışmalara Cübbeli Ahmet Hoca'da dahil oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır." ifadeleri sonrası başlayan tartışmalara Cübbeli Ahmet Hoca'da dahil oldu.

İsrail'inTürkiye'ye doğru geldiğini hatırlatan Cübbeli Ahmet, "Bekleyin bakalım belki Tel Aviv’in üzerine gideriz inşaAllah! Ee Onlar bize gelince ne olacak? Burası Lübnan’a benzemez. Hele gelsinler. Asker gelmeden millet tükürüğüyle boğar sizi. Çok şehid olmak isteyenler var.” dedi.

İsrail'inTürkiye'ye doğru geldiğini hatırlatan Cübbeli Ahmet, "Bekleyin bakalım belki Tel Aviv’in üzerine gideriz inşaAllah! Ee Onlar bize gelince ne olacak? Burası Lübnan’a benzemez. Hele gelsinler. Asker gelmeden millet tükürüğüyle boğar sizi. Çok şehid olmak isteyenler var.” dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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