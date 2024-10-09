Cübbeli Ahmet Hoca, İsrail'e Gözdağı Verdi: "Bu Millet Tükürüğüyle Boğar Sizi"

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Orta Doğu'da terör estiren İsrail'e gözdağı verdi. İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimalini değerlendiren Ünlü, 'Hele gelsinler. Asker gelmeden millet tükürüğüyle boğar sizi. Çok şehid olmak isteyenler var.” dedi.