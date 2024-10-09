Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Sorusunu A Haber Muhabirine Cevaplattı: "Rüya Verdi Cevabını"
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Sorusunu A Haber Muhabirine Cevaplattı: "Rüya Verdi Cevabını"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM’de grup toplantısında konuştu. AKP Grup Toplantısı çıkışında ilginç anlar yaşandı.
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Gazeteci Hilal Köylü, Erdoğan’a “DEM Parti'yle de işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. Onlar somut adım bekliyor. Somut adım gelir mi sizden?” sorusunu sordu.
Erdoğan, soruyu duyar duymaz A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a dönerek “Rüya ne diyorsun?” dedi.
Rüya Akkuş, “Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim” yanıtını verdi.
Hilal Köylü bir kez daha sorusunu yineleyerek “Ilımlı hava sürecek mi?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rüya cevabı verdi” diyerek uzaklaştı.
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"Mecliste tuhaf şeyler oluyor."
İşte o anlar:
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