Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Sorusunu A Haber Muhabirine Cevaplattı: "Rüya Verdi Cevabını"

Hilal Köylü, X hesabından söz konusu anı şu sözlerle paylaştı:

'C.Erdoğan'a grup toplantısı çıkışı sordum: DEM Parti'yle de işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. Onlar somut adım bekliyor. Somut adım gelir mi sizden?

Erdoğan: Rüya cevap versin (Rüya Akkuş, A Haber)

-Rüya: Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim.

Ben: Ilımlı hava sürecek mi?

Erdoğan: Rüya cevabı verdi.

(Mecliste cidden tuhaf şeyler oluyor)'