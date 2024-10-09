Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Sorusunu A Haber Muhabirine Cevaplattı: "Rüya Verdi Cevabını"

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Sorusunu A Haber Muhabirine Cevaplattı: "Rüya Verdi Cevabını"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
09.10.2024 - 15:32

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Grup toplantısı çıkışında ilginç anlar yaşandı. Gazeteci Hilal Köylü, Erdoğan’a DEM Parti sorusu sordu. Erdoğan, A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a dönerek soruyu cevaplattırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM’de grup toplantısında konuştu. AKP Grup Toplantısı çıkışında ilginç anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM’de grup toplantısında konuştu. AKP Grup Toplantısı çıkışında ilginç anlar yaşandı.

Gazeteci Hilal Köylü, Erdoğan’a “DEM Parti'yle de işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. Onlar somut adım bekliyor. Somut adım gelir mi sizden?” sorusunu sordu.

Gazeteci Hilal Köylü, Erdoğan’a “DEM Parti'yle de işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. Onlar somut adım bekliyor. Somut adım gelir mi sizden?” sorusunu sordu.

Erdoğan, soruyu duyar duymaz A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a dönerek “Rüya ne diyorsun?” dedi.

Erdoğan, soruyu duyar duymaz A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a dönerek “Rüya ne diyorsun?” dedi.

Rüya Akkuş, “Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim” yanıtını verdi.

Rüya Akkuş, “Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim” yanıtını verdi.

Hilal Köylü bir kez daha sorusunu yineleyerek “Ilımlı hava sürecek mi?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rüya cevabı verdi” diyerek uzaklaştı.

Hilal Köylü bir kez daha sorusunu yineleyerek “Ilımlı hava sürecek mi?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rüya cevabı verdi” diyerek uzaklaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Mecliste tuhaf şeyler oluyor."

"Mecliste tuhaf şeyler oluyor."
twitter.com

Hilal Köylü, X hesabından söz konusu anı şu sözlerle paylaştı:

'C.Erdoğan'a grup toplantısı çıkışı sordum: DEM Parti'yle de işbirliğine açık olduğunuzu söylediniz. Onlar somut adım bekliyor. Somut adım gelir mi sizden? 

Erdoğan: Rüya cevap versin (Rüya Akkuş, A Haber

-Rüya: Somut adım beklemeksizin siyasetteki ılımlı havayı sürdürelim. 

Ben: Ilımlı hava sürecek mi? 

Erdoğan: Rüya cevabı verdi.

(Mecliste cidden tuhaf şeyler oluyor)'

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın