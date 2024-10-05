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MetroPOLL Araştırma'dan Cumhurbaşkanlığı Anketi: Mansur Yavaş Açık Ara Önde, Erdoğan Yüzde 30'u Bulamıyor

MetroPOLL Araştırma'dan Cumhurbaşkanlığı Anketi: Mansur Yavaş Açık Ara Önde, Erdoğan Yüzde 30'u Bulamıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
05.10.2024 - 16:01

MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı anketi gerçekleştirdi. 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan ankette 1576 kişiye “Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olursa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

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MetroPOLL Araştırma, yayınladığı son anketinde 3 cumhurbaşkanı adayı arasında kimin tercih edildiğini sordu.

MetroPOLL Araştırma, yayınladığı son anketinde 3 cumhurbaşkanı adayı arasında kimin tercih edildiğini sordu.

Araştırma, 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında 1576 kişiyle yapıldı. Ankete katılanlara “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Erdoğan, Yavaş, Özel olması halinde kime oy verirsiniz?” diye soruldu.

Araştırma, 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında 1576 kişiyle yapıldı. Ankete katılanlara “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Erdoğan, Yavaş, Özel olması halinde kime oy verirsiniz?” diye soruldu.

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, araştırma sonuçlarını şu ifadeyle paylaştı:

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, araştırma sonuçlarını şu ifadeyle paylaştı:
twitter.com

“İmamoğlu’nun siyasal yasaklı olması halinde Erdoğan’la Yavaş arasındaki rekabetin nasıl sonuçlanacağına yönelik senaryonun sonucunu görmek amacıyla sorulan soru.”

Sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 40.3 oy aldı. İkinci sırada yüzde 28.7 ile Erdoğan yer alırken Özel yüzde 12.6 oy oranıyla üçüncü sırada görüldü.

Sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 40.3 oy aldı. İkinci sırada yüzde 28.7 ile Erdoğan yer alırken Özel yüzde 12.6 oy oranıyla üçüncü sırada görüldü.

Böyle bir senaryoda AKP’lilerin yüzde 60’ı Erdoğan’a oy vereceğini söyledi. Yüzde 16.4’ü ise Yavaş’ı seçti.

Böyle bir senaryoda AKP’lilerin yüzde 60’ı Erdoğan’a oy vereceğini söyledi. Yüzde 16.4’ü ise Yavaş’ı seçti.
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CHP’lilerin yüzde 74’ü Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde oy vereceğini ifade ederken yüzde 17’si “Özgür Özel” dedi.

CHP’lilerin yüzde 74’ü Mansur Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde oy vereceğini ifade ederken yüzde 17’si “Özgür Özel” dedi.

MHP’lilerin vereceği oya bakıldığında ise yüzde 32’si Yavaş’ı; yüzde 51’i Erdoğan’ı seçti.

MHP’lilerin vereceği oya bakıldığında ise yüzde 32’si Yavaş’ı; yüzde 51’i Erdoğan’ı seçti.

İYİ Partili seçmenden ise Mansur Yavaş’a yüzde 68 oy çıktı. DEM Partililerin yüzde 38’i Özgür Özel’e, yüzde 25’i Mansur Yavaş oy vereceğini kaydetti.

İYİ Partili seçmenden ise Mansur Yavaş’a yüzde 68 oy çıktı. DEM Partililerin yüzde 38’i Özgür Özel’e, yüzde 25’i Mansur Yavaş oy vereceğini kaydetti.

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