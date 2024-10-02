İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı "İhaleye Fesat Karıştırma" Davası 20 Kasım'a Ertelendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı "İhaleye Fesat Karıştırma" Davası 20 Kasım'a Ertelendi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken hakkında açılan ‘ihaleye fesat karıştırma’ davası 20 Kasım’a ertelendi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönem hakkında açılan ‘ihaleye fesat karıştırma’ davası bugün görüldü.
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Dava Büyükçekmece Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Hasan Çetin, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk İşleri Başkanı Gül Çiftçi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda CHP’li belediye başkanı da destek amacıyla hazır bulundu.
İmamoğlu ve sanıklar için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenen dava 20 Kasım’a ertelendi.
Savcılık davada İmamoğlu hakkında siyasi yasak cezası da talep ediyor.
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