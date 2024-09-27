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Ekrem İmamoğlu: “Beni Engellemeye Çalışıyorlar, CHP Beni Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Duyurabilir”

Ekrem İmamoğlu: “Beni Engellemeye Çalışıyorlar, CHP Beni Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Duyurabilir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.09.2024 - 10:32

Halk TV’de program yapan İsmail Küçükkaya, “teyit ettiğim bir bilgiyi sizinle paylaşayım” diyerek Ekrem İmamoğlu kanadı ile CHP genel merkezi arasındaki bir diyalogdan bahsetti. Küçükkaya’nın iddiasına göre; Ekrem İmamoğlu, “Beni engellemeye çalışıyorlar, beni şimdiden Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurabilir CHP. Caydırıcı olur, Türkiye böyle bir hukuksuzluktan kurtulur” dedi. 

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İsmail Küçükkaya, bu sabah yaptığı programda Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir iddiada bulundu.

İsmail Küçükkaya, bu sabah yaptığı programda Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir iddiada bulundu.

Hakkında ‘siyasi yasak gelecek’ iddiası olan Ekrem İmamoğlu’nun “Beni Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklasınlar” dediğini belirten Küçükkaya, “Ben bunu uygun bir yöntem olarak bulmuyorum” dedi.

Hakkında ‘siyasi yasak gelecek’ iddiası olan Ekrem İmamoğlu’nun “Beni Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklasınlar” dediğini belirten Küçükkaya, “Ben bunu uygun bir yöntem olarak bulmuyorum” dedi.

İşte İsmail Küçükkaya’nın özel haberi:

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