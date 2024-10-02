TBMM’de Erdoğan’ı Ayakta Karşılayanlara Ateş Püsküren Kemal Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel’den Yanıt: “Kırıldım”

'Biz zaten yerel seçimden bu yana hep sokaktayız. Sayın Genel Başkanın saydığı kesimlerin yanındayız. Emeklilerin, emekçilerin ve diğer kesimlerin yanındayız. Zaten onlar için ayağa kalkıyoruz. Biz Abdullah Gül için de ayağa kalktık. Erdoğan için de ayağa kalktığımız oldu, kalkmadığımız da oldu. Cumhurbaşkanının bizim gözümüzde yeniden aday olması seçilme şekli itibariyle çok tartışmalı olmakla beraber kendisine oy veren seçmenler açısından bakıldığında benim cumhurbaşkanımı, oy verdiğim insanı tanımıyorlar gibi bir algıya neden oluyor.

O yüzden normalleşmenin içinde el sıkışma, görüşme, çözeceğini düşündüğüm konularda 28 Şubat davası, Gezi ve bu konuların gidilip konuşulması, emekliler, asgari ücretlinin dile getirilmesini doğru buldum.

Bu işin de karşılığın olduğunu gördük. Bana Özgür Bey bunu niye yapıyorsun diyen olmadı. Çok iyi yapıyorsunuz. Bunu istiyorsunuz diyen çok seçmen oldu. Muhafazakar seçmen böyle olduğunda kulağını açıyor. Biz hala Türkiye için söz söylüyoruz. Mecliste cumhurbaşkanı giriyor sen oturuyorsun. Bunu Anadolu'ya izah edemiyorsun. Ben o halde değişmiş bir cumhurbaşkanının sorununu olduğunu düşünüyorum ama seçmen böyle düşünüyorsa senin düşüncenin bir önemi yok.”