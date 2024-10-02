TBMM’de Erdoğan’ı Ayakta Karşılayanlara Ateş Püsküren Kemal Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel’den Yanıt: “Kırıldım”
TBMM’de Erdoğan’ı Ayakta Karşılayanlara Ateş Püsküren Kemal Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel’den Yanıt: “Kırıldım”
TBMM’de dün yeni yasama yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP’li vekiller Erdoğan’ı 5 yıl aradan sonra ayakta karşıladı.
Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erdoğan’ı ayakta karşılayanlara ateş püskürdü. Halk TV programcısı İsmail Saymaz, Özel’e Kılıçdaroğlu’nun tepkisi sordu. Özel, tweetleri nedeniyle “Kılıçdaroğlu’na kırıldığını” söyledi.
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TBMM’de yeni yasama yılı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla başladı. CHP’li milletvekillerinin birçoğu 5 yıl aradan sonra Erdoğan’ı ayakta karşıladı.
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Ayakta karşılama başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere pek çok ismin tepkisini çekmişti.
Özel, Erdoğan’ı saygısızlık yapmadan karşıladıklarını belirtmiş “Bunda şaşılacak bir şey yok” demiş ve ardından AKP’lilerin de ilerde CHP’li Cumhurbaşkanına aynı şekilde saygı göstermesini umduklarını dile getirmişti.
Kılıçdaroğlu, X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak Erdoğan’ı ayakta karşılayan CHP’lilere ateş püskürmüştü.
Halk TV programcısı ve yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu’nun tweetini sordu.
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Saymaz, Özel’in Kılıçdaroğlu’nun tweetlerine kırıldığını söylediğini aktardı. Özgür Özel şunları söyledi:
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