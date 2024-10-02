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TBMM’de Erdoğan’ı Ayakta Karşılayanlara Ateş Püsküren Kemal Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel’den Yanıt: “Kırıldım”

TBMM’de Erdoğan’ı Ayakta Karşılayanlara Ateş Püsküren Kemal Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel’den Yanıt: “Kırıldım”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 17:07

TBMM’de dün yeni yasama yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP’li vekiller Erdoğan’ı 5 yıl aradan sonra ayakta karşıladı. 

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erdoğan’ı ayakta karşılayanlara ateş püskürdü. Halk TV programcısı İsmail Saymaz, Özel’e Kılıçdaroğlu’nun tepkisi sordu. Özel, tweetleri nedeniyle “Kılıçdaroğlu’na kırıldığını” söyledi.

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TBMM’de yeni yasama yılı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla başladı. CHP’li milletvekillerinin birçoğu 5 yıl aradan sonra Erdoğan’ı ayakta karşıladı.

TBMM’de yeni yasama yılı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla başladı. CHP’li milletvekillerinin birçoğu 5 yıl aradan sonra Erdoğan’ı ayakta karşıladı.

Ayakta karşılama başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere pek çok ismin tepkisini çekmişti.

Ayakta karşılama başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere pek çok ismin tepkisini çekmişti.

Özel, Erdoğan’ı saygısızlık yapmadan karşıladıklarını belirtmiş “Bunda şaşılacak bir şey yok” demiş ve ardından AKP’lilerin de ilerde CHP’li Cumhurbaşkanına aynı şekilde saygı göstermesini umduklarını dile getirmişti.

Özel, Erdoğan’ı saygısızlık yapmadan karşıladıklarını belirtmiş “Bunda şaşılacak bir şey yok” demiş ve ardından AKP’lilerin de ilerde CHP’li Cumhurbaşkanına aynı şekilde saygı göstermesini umduklarını dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu, X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak Erdoğan’ı ayakta karşılayan CHP’lilere ateş püskürmüştü.

Kılıçdaroğlu, X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak Erdoğan’ı ayakta karşılayan CHP’lilere ateş püskürmüştü.
twitter.com

“Bizim geleneğimizde devlet kurmak ve devlete sahip çıkmak vardır!

Devlet tehlikede ise, kurtarmak yine en başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevidir.

Her mikrofon gördüğünde Partimize ve muhalefete hakaret eden Zat anlamalıdır ki,

Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yeminini “namusu ve şerefi” üzerine gerçekleştirmiştir.

Fakat yeminine sadık kalmamış, toplumun kutsal değerleri ile adeta dalga geçmiştir. Bugün ortada ne tarafsız bir cumhurbaşkanı görebiliyoruz ne de yeminine sadık birisi!

CHP, onun yaptığı hukuksuzlukların noteri değildir ve olmayacaktır da!

Biz, anayasayı tanımayanlara, Meclis’in meşruiyetine gölge düşürenlere saygı duymayız…

Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız!

Hakları gasp edilen KHK’lılar için, cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız!

Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için,

Yine milleti soyan 5’li çeteye dur demek için ayağa kalkarız.

Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin!

Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla Partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.

Unutulmasın ki hiç bir yurttaşımızın Erdoğan ve Saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur! Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır!”

Halk TV programcısı ve yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu’nun tweetini sordu.

Halk TV programcısı ve yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu’nun tweetini sordu.
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Saymaz, Özel’in Kılıçdaroğlu’nun tweetlerine kırıldığını söylediğini aktardı. Özgür Özel şunları söyledi:

Saymaz, Özel’in Kılıçdaroğlu’nun tweetlerine kırıldığını söylediğini aktardı. Özgür Özel şunları söyledi:

'Biz zaten yerel seçimden bu yana hep sokaktayız. Sayın Genel Başkanın saydığı kesimlerin yanındayız. Emeklilerin, emekçilerin ve diğer kesimlerin yanındayız. Zaten onlar için ayağa kalkıyoruz. Biz Abdullah Gül için de ayağa kalktık. Erdoğan için de ayağa kalktığımız oldu, kalkmadığımız da oldu. Cumhurbaşkanının bizim gözümüzde yeniden aday olması seçilme şekli itibariyle çok tartışmalı olmakla beraber kendisine oy veren seçmenler açısından bakıldığında benim cumhurbaşkanımı, oy verdiğim insanı tanımıyorlar gibi bir algıya neden oluyor.

O yüzden normalleşmenin içinde el sıkışma, görüşme, çözeceğini düşündüğüm konularda 28 Şubat davası, Gezi ve bu konuların gidilip konuşulması, emekliler, asgari ücretlinin dile getirilmesini doğru buldum.

Bu işin de karşılığın olduğunu gördük. Bana Özgür Bey bunu niye yapıyorsun diyen olmadı. Çok iyi yapıyorsunuz. Bunu istiyorsunuz diyen çok seçmen oldu. Muhafazakar seçmen böyle olduğunda kulağını açıyor. Biz hala Türkiye için söz söylüyoruz. Mecliste cumhurbaşkanı giriyor sen oturuyorsun. Bunu Anadolu'ya izah edemiyorsun. Ben o halde değişmiş bir cumhurbaşkanının sorununu olduğunu düşünüyorum ama seçmen böyle düşünüyorsa senin düşüncenin bir önemi yok.”

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