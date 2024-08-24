CHP Lideri Özgür Özel: “Cumhurbaşkanı Adayı Olmam”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili net konuştu. Kendisinin teknik direktör olduğunu söyleyen Özel; “90'ıncı dakikada penaltı atılacak. Penaltıyı tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım' dedi.