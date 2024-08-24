CHP Lideri Özgür Özel: “Cumhurbaşkanı Adayı Olmam”
CHP Lideri Özgür Özel: “Cumhurbaşkanı Adayı Olmam”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili net konuştu. Kendisinin teknik direktör olduğunu söyleyen Özel; “90'ıncı dakikada penaltı atılacak. Penaltıyı tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım' dedi.
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CHP lideri Özgür Özel, HaberTürk’te katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
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Özel, “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna, “Aday değilim, çok net.” cevabını verdi.
"Aday değilim. Çok net. Ben daha önce de anlatmıştım, cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve o gece genel başkan olmaya adayım. Bu hiç azımsanacak bir irade, hedef değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıllık iktidarını sona erdiren, CHP'li cumhurbaşkanı seçtiren bir genel başkan olan, bu işi başaran ekipte genel başkanlık yapmış biri olarak tarihe geçmek onurların en büyüğü. Ben teknik direktörüm, 90. dakikada penaltı atılacak. Penaltıyı tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım."
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