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Özgür Özel’den AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’a: “Alpay Demokrasi Mikrobudur”

Özgür Özel’den AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’a: “Alpay Demokrasi Mikrobudur”

Özgür Özel
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.08.2024 - 22:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gerçek Gündem’e verdiği röportajda AK Parti milletvekili Alpay Özalan’a çok sert sözler söyledi. Ahmet Şık ile kavgası hakkında konuşan Özgür Özel “Alpay demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar ve Ankara Temsilcisi Altan Sancar’ın sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar ve Ankara Temsilcisi Altan Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesini değerlendiren Özel, “Bu çok normal bir adım. Görüşmeden bilgim vardı. Kılıçdaroğlu ile ben de görüşeceğim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesini değerlendiren Özel, “Bu çok normal bir adım. Görüşmeden bilgim vardı. Kılıçdaroğlu ile ben de görüşeceğim” dedi.

AK Parti milletvekili Alpay Özalan hakkında da konuşan Özgür Özel şunları söyledi:

AK Parti milletvekili Alpay Özalan hakkında da konuşan Özgür Özel şunları söyledi:

“Alpay beyin milletvekili yapılması doğru değil. Meclis İdare Amiri yapılması doğru değil. Alpay beye ödenen maaşının her bir kuruşu israftır bu memleket için.”

“Alpay beyin milletvekili yapılması doğru değil. Meclis İdare Amiri yapılması doğru değil. Alpay beye ödenen maaşının her bir kuruşu israftır bu memleket için.”

“O kadar kötü bir şey ama mikroba 'Niye Hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz. Alpay demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak.”

“O kadar kötü bir şey ama mikroba 'Niye Hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz. Alpay demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak.”
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Emel

Vayyy iyi konuşmuş, güzel benzetme 👏👏👏

Tai

Bu futbolcu eskisi mikrop ve bunun gibiler için o çok sevdikleri Necip Fazıl'dan gelsin: Alçaklık bile bir seviyedir. Sen çukursun, çukur!

dünya

alpayın hayatı herzamanki gibi ortaligi karıştırmak ve kenariya cekilmek futbol hayatinda da hırsızlık hayatında da ayni mesleğini icraa ediyor kudal diye bi... Devamını Gör