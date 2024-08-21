Özgür Özel'in Ayak Röntgeni İçin Kim Ne Dedi?
Özgür Özel'in Ayak Röntgeni İçin Kim Ne Dedi?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde ayağında atelle görüntülendi. Parti kaynakları ufak bir ev kazası sonucu oluşan bir kırık olduğunu belirtse de farklı iddialar da gündeme geldi. Sözcü'den Saygı Öztürk ise vurulma iddialarını yalanlamak için Özel'in ayak röntgenini paylaştı.
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Özgür Özel'in ayağının kırılması komplo teorilerini de beraberinde getirmişti.
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Hatta Abdurrahman Dilipak, Özel'in kurşunlandığını bile iddia etti.
Sözcü'den Saygı Öztürk ise bu iddialara karşı genel başkanın ayak röntgenini paylaştı.
Kim ne dedi bakalım...
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