Haluk Levent Orman Yangınında Evi ve Hayvanları Yanan Aileye Sahip Çıktı
Haluk Levent Orman Yangınında Evi ve Hayvanları Yanan Aileye Sahip Çıktı
Haluk Levent'in kişisel çabalarıyla oluşturulan AHBAP zaman içinde destekçilerin de katkılarıyla büyüdü ve ülkemizin en etkili STK'larından biri oldu. Ünlü sanatçı Aydın Bozdoğan'da çıkan orman yangını sonrası evi, yeni eşyaları ve hayvanları yanan aileye de destek verdi.
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Geçtiğimiz hafta ülkemizin pek çok yerinde peş peşe büyük yangınlar yaşandı. Bunların en büyüklerinden biri de Aydın'a bağlı Bozdoğan'da yaşandı.
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Yangının ardından her şeyini kaybeden bu ailenin görüntüleri ise yürek burktu.
Paylaştığımız videoyla durumdan haberdar olan Haluk Levent ise Ahbap'a çağrıda bulundu.
Ahmet Akçelik isimli hayırsever bir vatandaşımız ailenin sıkıntılarını çözeceğini iletti.
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