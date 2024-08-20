Haluk Levent Orman Yangınında Evi ve Hayvanları Yanan Aileye Sahip Çıktı

Haluk Levent'in kişisel çabalarıyla oluşturulan AHBAP zaman içinde destekçilerin de katkılarıyla büyüdü ve ülkemizin en etkili STK'larından biri oldu. Ünlü sanatçı Aydın Bozdoğan'da çıkan orman yangını sonrası evi, yeni eşyaları ve hayvanları yanan aileye de destek verdi.