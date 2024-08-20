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Konser Esnasında Bir Grubun Protestosuna Uğrayan Suavi'ye Destek Yağdı

Konser Esnasında Bir Grubun Protestosuna Uğrayan Suavi'ye Destek Yağdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.08.2024 - 13:01

Sanatçı Suavi geçtiğimiz gün düzenlenen halk konserinde bir grubun 'Beykoz'da terörist istemiyoruz' protestosuna maruz kaldı. Olayların ardından ünlü sanatçıya Haluk Levent de dahil olmak üzere pek çok kişiden destek geldi.

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Suavi Dünya Beykozlular Günü'nde sahne aldı.

Suavi Dünya Beykozlular Günü'nde sahne aldı.

Ancak konserden çok ülkücü bir grubun protesto girişimi konuşuldu.

Suavi de başkan ve Beykoz halkına teşekkür etti.

Suavi de başkan ve Beykoz halkına teşekkür etti.
twitter.com

Destek mesajları şöyle 👇

Destek mesajları şöyle 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

Haluk Levent ise uzun bir mesaj yayınladı.

Haluk Levent ise uzun bir mesaj yayınladı.

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