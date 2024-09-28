Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erken Seçim Tartışmalarına Nokta Koydu: "Türkiye'nin Önünde Seçimsiz 3.5 Yıl Var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erken Seçim Tartışmalarına Nokta Koydu: "Türkiye'nin Önünde Seçimsiz 3.5 Yıl Var"
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili “Biz iktidar olarak tüm planlarımızı 2028'e kadar yapıyoruz. Milletin verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Türkiye'nin önünde seçimsiz 3,5 yıl var' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı’nda konuştu.
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Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına da noktayı koydu.
“Erken seçim yok” mesajı.
“Ekonomi, savunma, demokrasideki hedeflerimize ancak 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz.”
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