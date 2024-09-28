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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erken Seçim Tartışmalarına Nokta Koydu: "Türkiye'nin Önünde Seçimsiz 3.5 Yıl Var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erken Seçim Tartışmalarına Nokta Koydu: "Türkiye'nin Önünde Seçimsiz 3.5 Yıl Var"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.09.2024 - 14:56

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili “Biz iktidar olarak tüm planlarımızı 2028'e kadar yapıyoruz. Milletin verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Türkiye'nin önünde seçimsiz 3,5 yıl var' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı’nda konuştu.

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına da noktayı koydu.

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına da noktayı koydu.

“Erken seçim yok” mesajı.

“Erken seçim yok” mesajı.

“Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz” diyen Erdoğan’ın erken seçim açıklaması şöyle:

“Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel en verimli şekilde kullanma çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3,5 yıl vardır.”

“Ekonomi, savunma, demokrasideki hedeflerimize ancak 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz.”

“Ekonomi, savunma, demokrasideki hedeflerimize ancak 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz.”

“Bunun dışındaki her gündem sanaldır. Ülkenin enerjisini tüketmeye yönelik fuzuli hamlelerdir. Ülkenin enerjisini tüketmeye yönelik fuzuli hamlelerdir.”

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