Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erken Seçim Tartışmalarına Nokta Koydu: "Türkiye'nin Önünde Seçimsiz 3.5 Yıl Var"

“Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz” diyen Erdoğan’ın erken seçim açıklaması şöyle:

“Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel en verimli şekilde kullanma çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3,5 yıl vardır.”