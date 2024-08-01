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Cumhur İttifakı Ortaklarından Fatih Erbakan'dan 'Erken Seçim' Açıklaması

Cumhur İttifakı Ortaklarından Fatih Erbakan'dan 'Erken Seçim' Açıklaması

Fatih Erbakan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.08.2024 - 21:06

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mevcut hükümetin Haziran 2023 itibarıyla göreve başladığını hatırlatarak, '2025 Haziran ayında 2 senesini doldurmuş olacak. O zamana kadar da herhangi bir iyileşme olmazsa ki, göstergeler olmayacağını gösteriyor. Öyleyse 2025 yılı içinde sonbaharda belki bir erken seçimin olup olmaması konusunun tartışılması gereklidir diye düşünüyorum' dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan ekonomik göstergelerin kötüyü gittiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan ekonomik göstergelerin kötüyü gittiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler 2025 yılı içinde bir erken seçim yapılmasını tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Çünkü 2025 Mayıs'ta yeni ekonomi yönetimi 2 yılını, AK Parti iktidarı ise 23 yılını doldurmuş olacak. Rahmetli Erbakan Hocamız, 'Bir pehlivanın mindere çıkışından durumu belli olur' derdi, 'Bir ekonomi yönetiminin, bir iktidarın ilk 100 gününden ne yapıp yapamayacağı belli olur' diye ifade ederdi. Haziran 2023 yılı itibarıyla göreve başlamışlar ve 2025 Haziran'ında 2 senesini doldurmuş olacak. O zamana kadar da herhangi bir iyileşme olmazsa ki, göstergeler olmayacağını gösteriyor. Öyleyse 2025 yılı içinde, sonbaharda belki bir erken seçimin olup olmaması konusunun tartışılması gereklidir diye düşünüyorum.”

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