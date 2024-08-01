Cumhur İttifakı Ortaklarından Fatih Erbakan'dan 'Erken Seçim' Açıklaması
Cumhur İttifakı Ortaklarından Fatih Erbakan'dan 'Erken Seçim' Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mevcut hükümetin Haziran 2023 itibarıyla göreve başladığını hatırlatarak, '2025 Haziran ayında 2 senesini doldurmuş olacak. O zamana kadar da herhangi bir iyileşme olmazsa ki, göstergeler olmayacağını gösteriyor. Öyleyse 2025 yılı içinde sonbaharda belki bir erken seçimin olup olmaması konusunun tartışılması gereklidir diye düşünüyorum' dedi.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan ekonomik göstergelerin kötüyü gittiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
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