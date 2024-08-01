Ahmet Ercan Ölümden Döndü: Yanardağ İncelemesinde Mahsur Kaldılar
Ahmet Ercan Ölümden Döndü: Yanardağ İncelemesinde Mahsur Kaldılar
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Depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ahmet Ercan, inceleme için gittiği Ağrı Dağı’nda kısa süreli mahsur kaldı.
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Ercan, ekibiyle yanardağ incelemesi için Ağrı Dağı’na gitmek isterken yaklaşık 3 bin 200 metrede aniden başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle sele kapıldı.
İnceleme ekibi, jandarmanın sayesinden olaydan kaza almadan kurtuldu.
Ahmet Ercan'ın paylaşımı 👇
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