Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ahmet Ercan Ölümden Döndü: Yanardağ İncelemesinde Mahsur Kaldılar

Ahmet Ercan Ölümden Döndü: Yanardağ İncelemesinde Mahsur Kaldılar

ahmet ercan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 18:38 Son Güncelleme: 01.08.2024 - 19:02

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, kalabalık bir ekiple yanardağ incelemesi için gittiği Ağrı Dağı’nda zor anlar yaşadı. Aniden bastıran olumsuz hava koşulları sonrasında Ercan ve inceleme ekibini jandarma kurtardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ahmet Ercan, inceleme için gittiği Ağrı Dağı’nda kısa süreli mahsur kaldı.

Depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ahmet Ercan, inceleme için gittiği Ağrı Dağı’nda kısa süreli mahsur kaldı.

Ercan, ekibiyle yanardağ incelemesi için Ağrı Dağı’na gitmek isterken yaklaşık 3 bin 200 metrede aniden başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle sele kapıldı.

Ercan, ekibiyle yanardağ incelemesi için Ağrı Dağı’na gitmek isterken yaklaşık 3 bin 200 metrede aniden başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle sele kapıldı.

İnceleme ekibi, jandarmanın sayesinden olaydan kaza almadan kurtuldu.

İnceleme ekibi, jandarmanın sayesinden olaydan kaza almadan kurtuldu.

Ahmet Ercan'ın paylaşımı 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın