Ahmet Ercan Ölümden Döndü: Yanardağ İncelemesinde Mahsur Kaldılar

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, kalabalık bir ekiple yanardağ incelemesi için gittiği Ağrı Dağı’nda zor anlar yaşadı. Aniden bastıran olumsuz hava koşulları sonrasında Ercan ve inceleme ekibini jandarma kurtardı.