Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan Üç Büyük Şehir İçin İlginç Deprem Paylaşımı

Bir deprem ülkesi olarak depreme karşı ne kadar önlem aldığımız tartışılır olsa da depremle ilgili çalışmaları olan özellikle jeoloji alanındaki akademisyen ve bilim insanlarını yakından takip ediyoruz. Bu isimlerden birisi de Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan. Meslektaşları sürekli uyarılarda bulunurken kendisi farklı bir paylaşıma imza attı.