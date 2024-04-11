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Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan Üç Büyük Şehir İçin İlginç Deprem Paylaşımı

Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan'dan Üç Büyük Şehir İçin İlginç Deprem Paylaşımı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.04.2024 - 15:58

Bir deprem ülkesi olarak depreme karşı ne kadar önlem aldığımız tartışılır olsa da depremle ilgili çalışmaları olan özellikle jeoloji alanındaki akademisyen ve bilim insanlarını yakından takip ediyoruz. Bu isimlerden birisi de Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan. Meslektaşları sürekli uyarılarda bulunurken kendisi farklı bir paylaşıma imza attı.

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Deprem alanında çalışan pek çok uzman var. Ancak önlemlerin alınması konusunda hepsi hemfikir olsa da oluşacak depremlerin zamanı veya yeri gibi konularda zıt görüşler oluşabiliyor.

Deprem alanında çalışan pek çok uzman var. Ancak önlemlerin alınması konusunda hepsi hemfikir olsa da oluşacak depremlerin zamanı veya yeri gibi konularda zıt görüşler oluşabiliyor.

Övgün Ahmet Ercan da ilginç bir paylaşıma imza atarak "Ankara, İstanbul ve İzmir'de uzun süre deprem yok" dedi ve ekledi.

Övgün Ahmet Ercan da ilginç bir paylaşıma imza atarak "Ankara, İstanbul ve İzmir'de uzun süre deprem yok" dedi ve ekledi.

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