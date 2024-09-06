SONAR’dan Seçim Anketi: CHP Büyük Fark Attı

Türkiye’de düzenlenen son seçimlerde en yakın tahminlere imza atan araştırma şirketlerinden biri olan SONAR Araştırma’nın ağustos ayında yaptığı seçim anketinde CHP açık ara farkla 1’inci parti olarak çıktı. Ayrıca ankette erken seçim isteyenlerin oranı da yüksek çıktı.