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SONAR’dan Seçim Anketi: CHP Büyük Fark Attı

SONAR’dan Seçim Anketi: CHP Büyük Fark Attı

AK Parti CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.09.2024 - 10:50

Türkiye’de düzenlenen son seçimlerde en yakın tahminlere imza atan araştırma şirketlerinden biri olan SONAR Araştırma’nın ağustos ayında yaptığı seçim anketinde CHP açık ara farkla 1’inci parti olarak çıktı. Ayrıca ankette erken seçim isteyenlerin oranı da yüksek çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sık sık “erken seçim” çağrısında bulunurken, AK Parti cephesinden yapılan açıklamalarda ise “erken seçim yok” ifadeleri kullanılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sık sık “erken seçim” çağrısında bulunurken, AK Parti cephesinden yapılan açıklamalarda ise “erken seçim yok” ifadeleri kullanılıyor.

Halk TV’de yayınlanan SONAR Araştırma’nın ağustos ayı seçim anketinden ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Halk TV’de yayınlanan SONAR Araştırma’nın ağustos ayı seçim anketinden ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 53,1’i erken seçim olması gerektiğini ifade ederken, yüzde 40,7’si ise erken seçime gerek olmadığını söyledi.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 53,1’i erken seçim olması gerektiğini ifade ederken, yüzde 40,7’si ise erken seçime gerek olmadığını söyledi.

Anket çalışmasında vatandaşlara “Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu da yöneltildi.

Anket çalışmasında vatandaşlara “Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu da yöneltildi.

Çıkan sonuçta kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 36,2 ile birinci parti oldu.

Çıkan sonuçta kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 36,2 ile birinci parti oldu.
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CHP’yi yüzde 23,8 ise AK Parti, yüzde 11,2 ile MHP ve yüzde 10,7 ile DEM Parti takip etti.

CHP’yi yüzde 23,8 ise AK Parti, yüzde 11,2 ile MHP ve yüzde 10,7 ile DEM Parti takip etti.

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