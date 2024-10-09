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Çekmeköy'de Bir Aşiretin Sünnet Düğününde 3 Yaşındaki Çocuğa 3 Milyon Liralık Takı Takıldı

Çekmeköy'de Bir Aşiretin Sünnet Düğününde 3 Yaşındaki Çocuğa 3 Milyon Liralık Takı Takıldı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 16:36

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Çekmeköy Ömerli'de Brukan aşiretine mensup iş insanı Ozan Aytemiz, 3 yaşındaki oğlu Doğu Sait Aytemiz için gösterişli bir sünnet düğünü düzenledi. Takılan takılar ise şaşkınlık yarattı.

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Aşiret üyeleri ve yakınlarının katıldığı törende, davetliler tarafından 3 milyon lira değerinde takı takıldı. Nakit paraları 11 kişilik kirve heyeti sayarak valize doldurup aileye teslim etti.

Aşiret üyeleri ve yakınlarının katıldığı törende, davetliler tarafından 3 milyon lira değerinde takı takıldı. Nakit paraları 11 kişilik kirve heyeti sayarak valize doldurup aileye teslim etti.

Gecenin sonunda davetliler halay çekip havai fişek gösterisi eşliğinde eğlendi.

Gecenin sonunda davetliler halay çekip havai fişek gösterisi eşliğinde eğlendi.

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