Çekmeköy'de Bir Aşiretin Sünnet Düğününde 3 Yaşındaki Çocuğa 3 Milyon Liralık Takı Takıldı

Çekmeköy Ömerli'de Brukan aşiretine mensup iş insanı Ozan Aytemiz, 3 yaşındaki oğlu Doğu Sait Aytemiz için gösterişli bir sünnet düğünü düzenledi. Takılan takılar ise şaşkınlık yarattı.
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Aşiret üyeleri ve yakınlarının katıldığı törende, davetliler tarafından 3 milyon lira değerinde takı takıldı. Nakit paraları 11 kişilik kirve heyeti sayarak valize doldurup aileye teslim etti.
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Gecenin sonunda davetliler halay çekip havai fişek gösterisi eşliğinde eğlendi.
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