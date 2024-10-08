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Zayn Sofuoğlu Katıldığı İlk Şampiyonada Türkiye Şampiyonu Oldu: Hedefi Babası Gibi Dünya Şampiyonluğu!

Zayn Sofuoğlu Katıldığı İlk Şampiyonada Türkiye Şampiyonu Oldu: Hedefi Babası Gibi Dünya Şampiyonluğu!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 15:46

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Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda 50cc kategorisinde katıldığı ilk yarışlarda Türkiye şampiyonu oldu.

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Babası gibi dünya şampiyonu olma hayaliyle yola çıkan genç yetenek, şampiyonanın bütün ayaklarında birinci sırayı alarak büyük bir başarıya imza attı.

Babası gibi dünya şampiyonu olma hayaliyle yola çıkan genç yetenek, şampiyonanın bütün ayaklarında birinci sırayı alarak büyük bir başarıya imza attı.

Zayn Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon olmak için çok çalıştığını belirterek, "Bugün pist rekoru kırdım. Babam gibi dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Şampiyon olduktan sonra Türk bayrağıyla tur atmak beni çok mutlu ediyor. İnşallah dünya şampiyonu olduktan sonra da Türk bayrağıyla tur atacağım," dedi.

Zayn Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon olmak için çok çalıştığını belirterek, "Bugün pist rekoru kırdım. Babam gibi dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Şampiyon olduktan sonra Türk bayrağıyla tur atmak beni çok mutlu ediyor. İnşallah dünya şampiyonu olduktan sonra da Türk bayrağıyla tur atacağım," dedi.

Ayrıca, bir sonraki hedefinin karting şampiyonasında şampiyonluk olduğunu vurgulayan genç sporcu, "Motosiklette şampiyon oldum, şimdi sıra kartingte," diye ekledi.

Ayrıca, bir sonraki hedefinin karting şampiyonasında şampiyonluk olduğunu vurgulayan genç sporcu, "Motosiklette şampiyon oldum, şimdi sıra kartingte," diye ekledi.

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