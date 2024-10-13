'Erkekte Sakalın Önemi' Adlı Çalışma Sunan Sosyal Medya Kullanıcısı Hem Eğlendi Hem Eğlendirdi
'Erkekte Sakalın Önemi' Adlı Çalışma Sunan Sosyal Medya Kullanıcısı Hem Eğlendi Hem Eğlendirdi
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Efektler kullanarak sakallı ve sakalsız hallerini gösteren kullanıcı hem kendi eğlendi hem de izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
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Kullanıcının paylaştığı içeriğe kısa sürede çok sayıda yorum yağdı. Gelin önce videoyu izleyelim ardından yorumlara bakalım:
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