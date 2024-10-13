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'Erkekte Sakalın Önemi' Adlı Çalışma Sunan Sosyal Medya Kullanıcısı Hem Eğlendi Hem Eğlendirdi

'Erkekte Sakalın Önemi' Adlı Çalışma Sunan Sosyal Medya Kullanıcısı Hem Eğlendi Hem Eğlendirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 15:46

Instagram’da bir kullanıcı çektiği video ile erkeklerin makyajının neden sakal olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Efektler kullanarak sakallı ve sakalsız hallerini gösteren kullanıcı hem kendi eğlendi hem de izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Efektler kullanarak sakallı ve sakalsız hallerini gösteren kullanıcı hem kendi eğlendi hem de izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Kullanıcının paylaştığı içeriğe kısa sürede çok sayıda yorum yağdı. Gelin önce videoyu izleyelim ardından yorumlara bakalım:

Kullanıcının paylaştığı içeriğe kısa sürede çok sayıda yorum yağdı. Gelin önce videoyu izleyelim ardından yorumlara bakalım:

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