Domuz Eti Tartışmalarının Odağındaki Köfteci Yusuf’a Destek Sloganları: "Köfteci Yusuf’u Yedirmeyiz"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde domuz eti tespit edilmişti. Şirket, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, olayın bir komplo olduğunu savunmuştu.
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Tartışmalar sürerken, bazı vatandaşlar sosyal medyada ve restoran ziyaretlerinde Köfteci Yusuf’a destek vermeye başladı.
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Son olarak restorana giden bir grup vatandaş, yemek sırasında “Köfteci Yusuf’u yedirmeyiz” sloganları atarak işletmeye desteklerini gösterdi.
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valla cok garip bir ülkeyiz