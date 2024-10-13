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Domuz Eti Tartışmalarının Odağındaki Köfteci Yusuf’a Destek Sloganları: "Köfteci Yusuf’u Yedirmeyiz"

Domuz Eti Tartışmalarının Odağındaki Köfteci Yusuf’a Destek Sloganları: "Köfteci Yusuf’u Yedirmeyiz"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 18:11

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde domuz eti tespit edilmişti. Şirket, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, olayın bir komplo olduğunu savunmuştu.

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Tartışmalar sürerken, bazı vatandaşlar sosyal medyada ve restoran ziyaretlerinde Köfteci Yusuf’a destek vermeye başladı.

Tartışmalar sürerken, bazı vatandaşlar sosyal medyada ve restoran ziyaretlerinde Köfteci Yusuf’a destek vermeye başladı.

Son olarak restorana giden bir grup vatandaş, yemek sırasında “Köfteci Yusuf’u yedirmeyiz” sloganları atarak işletmeye desteklerini gösterdi.

Son olarak restorana giden bir grup vatandaş, yemek sırasında “Köfteci Yusuf’u yedirmeyiz” sloganları atarak işletmeye desteklerini gösterdi.

İşte o anlar👇📽️

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aaa

valla cok garip bir ülkeyiz