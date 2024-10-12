Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Domuz Eti Tespitiyle Gündemde Olan Köfteci Yusuf’a Meslektaşı Bedri Usta’dan Destek Geldi

Domuz Eti Tespitiyle Gündemde Olan Köfteci Yusuf’a Meslektaşı Bedri Usta’dan Destek Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 15:46

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetlemeler sonucu Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilmişti. Birkaç gündür gündemde olan bu konu karşısında Köfteci Yusuf şubelerinin boş kaldığı sosyal medyada paylaşılmıştı. Şimdiyse destek paylaşımları yapılmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Köfteci Yusuf’a destek verenlerden biri de meslektaşı Bedri Usta oldu.

Köfteci Yusuf’a destek verenlerden biri de meslektaşı Bedri Usta oldu.

Bedri Usta “290 şubesi olan adam niye böyle bir şey yapsın, tenezzül etmez.” sözlerini kullandı ve köfte yemeye gittiği anları paylaştı.

Bedri Usta “290 şubesi olan adam niye böyle bir şey yapsın, tenezzül etmez.” sözlerini kullandı ve köfte yemeye gittiği anları paylaştı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın