Domuz Eti Tespitiyle Gündemde Olan Köfteci Yusuf’a Meslektaşı Bedri Usta’dan Destek Geldi
Domuz Eti Tespitiyle Gündemde Olan Köfteci Yusuf’a Meslektaşı Bedri Usta’dan Destek Geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetlemeler sonucu Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilmişti. Birkaç gündür gündemde olan bu konu karşısında Köfteci Yusuf şubelerinin boş kaldığı sosyal medyada paylaşılmıştı. Şimdiyse destek paylaşımları yapılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köfteci Yusuf’a destek verenlerden biri de meslektaşı Bedri Usta oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bedri Usta “290 şubesi olan adam niye böyle bir şey yapsın, tenezzül etmez.” sözlerini kullandı ve köfte yemeye gittiği anları paylaştı.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın