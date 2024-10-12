Domuz Eti Tespitiyle Gündemde Olan Köfteci Yusuf’a Meslektaşı Bedri Usta’dan Destek Geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetlemeler sonucu Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilmişti. Birkaç gündür gündemde olan bu konu karşısında Köfteci Yusuf şubelerinin boş kaldığı sosyal medyada paylaşılmıştı. Şimdiyse destek paylaşımları yapılmaya başladı.