Emekliye Sorulan 'Yeni Anayasa' Sorusuna Küfürlü Yanıt! "12 Bin 500 Lira Maaş Alıyorum Ben, İnsanlık Dışı"

SND TV isimli YouTube kanalının sokak röportajına konuk olan yaşlı adam 'Yeni Anayasa sizin gündeminizde mi?' sorusuna 'S...yim Anayasa'sını, bana ne Anayasa'dan? 12 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum ben. Saray'ın 28 saniyelik elektrik parası.' yanıtını verdi.

Kaynak: SND TV