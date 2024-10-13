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Emekliye Sorulan 'Yeni Anayasa' Sorusuna Küfürlü Yanıt! "12 Bin 500 Lira Maaş Alıyorum Ben, İnsanlık Dışı"

Emekliye Sorulan 'Yeni Anayasa' Sorusuna Küfürlü Yanıt! "12 Bin 500 Lira Maaş Alıyorum Ben, İnsanlık Dışı"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 18:19

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SND TV isimli YouTube kanalının sokak röportajına konuk olan yaşlı adam 'Yeni Anayasa sizin gündeminizde mi?' sorusuna 'S...yim Anayasa'sını, bana ne Anayasa'dan? 12 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum ben. Saray'ın 28 saniyelik elektrik parası.' yanıtını verdi. 

Kaynak: SND TV

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Son dönemlerde kamuoyunun yeni gündemi haline gelen 'Yeni Anayasa' tartışması, SND TV isimli sokak röportajı kanalı aracılığıyla vatandaşa soruldu.

Son dönemlerde kamuoyunun yeni gündemi haline gelen 'Yeni Anayasa' tartışması, SND TV isimli sokak röportajı kanalı aracılığıyla vatandaşa soruldu.

Emekli bir vatandaşa sorulan "Sizin gündeminiz yeni Anayasa mı?" sorusuna gelen yanıt ise oldukça sert oldu. Emekli aylığının düşüklüğünden yakınan vatandaş, "S...yim Anayasa'sını, bana ne Anayasa'dan? 12 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum ben. Saray'ın 28 saniyelik elektrik parası." dedi.

Emekli bir vatandaşa sorulan "Sizin gündeminiz yeni Anayasa mı?" sorusuna gelen yanıt ise oldukça sert oldu. Emekli aylığının düşüklüğünden yakınan vatandaş, "S...yim Anayasa'sını, bana ne Anayasa'dan? 12 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum ben. Saray'ın 28 saniyelik elektrik parası." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥  👇

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Cindirella Man

Ne söylenmesi gerekiyorsa söylemiş kısa ve öz anlayana

Bozkurt

Asgari ücretin altında sana para veriliyor ve bu çok büyük bir lütufmuş gibi orada burada söyleniyor. Çünkü halka verdiklerinin yetersiz olduğu hiçbir şekild... Devamını Gör

Alper Ahmet

Vatanı kimse bölemez Anayasadaki Vatan bölünmez bir bütündür tabiri değiştirilemez.