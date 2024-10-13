Galatasaraylı Babayı Duygulandıran Sürpriz: Kargo Açılışı Yapıp O Anları Kaydettiler

Kargo açılışı videosu çeker gibi yapıp babalarına aldıkları hediyeyi veren abla kardeşin görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı. Kargo pakedini açan babanın içerisinde taraftarı olduğu Galatasaray'ın formasını gördüğü anda yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, kardeşiyle birlikte babalarına hazırladıkları sürprizi kayda aldı. Galatasaray taraftarı babalarına forma alan abla kardeşin kargo açılışı yapar gibi davrandığı görüntülerde duygu dolu anlar yaşandı.
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Kızının isteği üzerine kargo paketini açan baba, Galatasaray formasını görünce gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarına sarılan baba, "Canlarım benim, beni çok mutlu ettiniz. Yapmasanız bile ben sizi görünce zaten mutlu olurum." dedi.
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Galatasaray mutluluktur, o yaşa gelip Türkiye kupasının adını, hangi ligde oynadıklarını unutan fenerli gençler var😁... Şaka bir yana babalarının mutluluğuna... Devamını Gör