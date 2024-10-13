Görüş Bildir
Haberler
Video
Galatasaraylı Babayı Duygulandıran Sürpriz: Kargo Açılışı Yapıp O Anları Kaydettiler

Galatasaraylı Babayı Duygulandıran Sürpriz: Kargo Açılışı Yapıp O Anları Kaydettiler

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 17:35

İçerik Devam Ediyor

Kargo açılışı videosu çeker gibi yapıp babalarına aldıkları hediyeyi veren abla kardeşin görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı. Kargo pakedini açan babanın içerisinde taraftarı olduğu Galatasaray'ın formasını gördüğü anda yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı, kardeşiyle birlikte babalarına hazırladıkları sürprizi kayda aldı. Galatasaray taraftarı babalarına forma alan abla kardeşin kargo açılışı yapar gibi davrandığı görüntülerde duygu dolu anlar yaşandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kardeşiyle birlikte babalarına hazırladıkları sürprizi kayda aldı. Galatasaray taraftarı babalarına forma alan abla kardeşin kargo açılışı yapar gibi davrandığı görüntülerde duygu dolu anlar yaşandı.

Kızının isteği üzerine kargo paketini açan baba, Galatasaray formasını görünce gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarına sarılan baba, "Canlarım benim, beni çok mutlu ettiniz. Yapmasanız bile ben sizi görünce zaten mutlu olurum." dedi.

Kızının isteği üzerine kargo paketini açan baba, Galatasaray formasını görünce gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarına sarılan baba, "Canlarım benim, beni çok mutlu ettiniz. Yapmasanız bile ben sizi görünce zaten mutlu olurum." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
jaws78

Galatasaray mutluluktur, o yaşa gelip Türkiye kupasının adını, hangi ligde oynadıklarını unutan fenerli gençler var😁... Şaka bir yana babalarının mutluluğuna... Devamını Gör