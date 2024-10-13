Düğün Arabasının Önünü Kesen Polis, Damattan Aldığı Parayı Geline Takı Olarak Taktı

İskenderun'da düğün arabasının önünü kesen trafik polisi, damattan aldığı parayı geline takı olarak verdi. O anlar, arabada bulunan başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis memurunun arabanın önünü keserek gelin ve damada yaptığı ilginç şaka sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyenlerden bazıları, polisin bu esprili davranışını komik bir anı olarak değerlendirirken, diğerleri ise durumu eleştirdi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın