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Düğün Arabasının Önünü Kesen Polis, Damattan Aldığı Parayı Geline Takı Olarak Taktı

Düğün Arabasının Önünü Kesen Polis, Damattan Aldığı Parayı Geline Takı Olarak Taktı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 19:34

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İskenderun'da düğün arabasının önünü kesen trafik polisi, damattan aldığı parayı geline takı olarak verdi. O anlar, arabada bulunan başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Polis memurunun arabanın önünü keserek gelin ve damada yaptığı ilginç şaka sosyal medyada gündem oldu.

Polis memurunun arabanın önünü keserek gelin ve damada yaptığı ilginç şaka sosyal medyada gündem oldu.

İzleyenlerden bazıları, polisin bu esprili davranışını komik bir anı olarak değerlendirirken, diğerleri ise durumu eleştirdi.

İzleyenlerden bazıları, polisin bu esprili davranışını komik bir anı olarak değerlendirirken, diğerleri ise durumu eleştirdi.

İşte o anlar👇📽️

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