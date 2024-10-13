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Öğretmenin 35 Yıllık Hayali Gerçeğe Dönüştü: El Birliğiyle Açtıkları Kafe Göz Doldurdu

Öğretmenin 35 Yıllık Hayali Gerçeğe Dönüştü: El Birliğiyle Açtıkları Kafe Göz Doldurdu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 22:29

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@cemresilatilgan isimli sosyal medya kullanıcısı, 35 yıllık öğretmen olan babasının yıllardır kurduğu bir hayali gerçeğe dönüştürme sürecini takipçileriyle paylaştı.

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Babasının, öğrencilerin rahatça ders çalışabilecekleri bir kafe açma hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan genç kız, o anları adım adım anlattığı videosuyla izleyenlerin kalbini ısıttı.

Babasının, öğrencilerin rahatça ders çalışabilecekleri bir kafe açma hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan genç kız, o anları adım adım anlattığı videosuyla izleyenlerin kalbini ısıttı.

Mobilyaları yerleştirmeleri, duvarları boyamaları ve son dokunuşları yapmaları derken, hayalin gerçeğe dönüştüğü anlarda yüzlerindeki mutluluk herkesin yüreğine dokundu.

Mobilyaları yerleştirmeleri, duvarları boyamaları ve son dokunuşları yapmaları derken, hayalin gerçeğe dönüştüğü anlarda yüzlerindeki mutluluk herkesin yüreğine dokundu.

İşte o anlar👇📽️

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