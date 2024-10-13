Öğretmenin 35 Yıllık Hayali Gerçeğe Dönüştü: El Birliğiyle Açtıkları Kafe Göz Doldurdu

@cemresilatilgan isimli sosyal medya kullanıcısı, 35 yıllık öğretmen olan babasının yıllardır kurduğu bir hayali gerçeğe dönüştürme sürecini takipçileriyle paylaştı.
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Babasının, öğrencilerin rahatça ders çalışabilecekleri bir kafe açma hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvayan genç kız, o anları adım adım anlattığı videosuyla izleyenlerin kalbini ısıttı.
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Mobilyaları yerleştirmeleri, duvarları boyamaları ve son dokunuşları yapmaları derken, hayalin gerçeğe dönüştüğü anlarda yüzlerindeki mutluluk herkesin yüreğine dokundu.
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aferin size be 👏👏