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Replika Ürünlerin de Orijinalleri Kadar Pahalı Olmasına İsyan Eden Genç Kız Gündem Oldu

Replika Ürünlerin de Orijinalleri Kadar Pahalı Olmasına İsyan Eden Genç Kız Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 21:28

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Replika ürünlerin de orijinal markalar kadar yüksek fiyatlara ulaşması, bir sosyal medya kullanıcısını isyan ettirdi.

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Kendi yaşadığı deneyimlerden örnekler vererek konuyu gündeme taşıyan genç kız, replika ürünlere dahi parasının yetmediğini vurguladı.

Kendi yaşadığı deneyimlerden örnekler vererek konuyu gündeme taşıyan genç kız, replika ürünlere dahi parasının yetmediğini vurguladı.

Genç kızın bu tepkisi, birçok kullanıcı tarafından desteklenirken, ekonomideki olumsuz gidişatla ilgili farklı görüşler dile getirildi.

Genç kızın bu tepkisi, birçok kullanıcı tarafından desteklenirken, ekonomideki olumsuz gidişatla ilgili farklı görüşler dile getirildi.

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