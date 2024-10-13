Replika Ürünlerin de Orijinalleri Kadar Pahalı Olmasına İsyan Eden Genç Kız Gündem Oldu

Replika ürünlerin de orijinal markalar kadar yüksek fiyatlara ulaşması, bir sosyal medya kullanıcısını isyan ettirdi.
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Kendi yaşadığı deneyimlerden örnekler vererek konuyu gündeme taşıyan genç kız, replika ürünlere dahi parasının yetmediğini vurguladı.
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Genç kızın bu tepkisi, birçok kullanıcı tarafından desteklenirken, ekonomideki olumsuz gidişatla ilgili farklı görüşler dile getirildi.
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