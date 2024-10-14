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Enerjisiyle Gönülleri Fethetti: Gençlere Taş Çıkartan Teyzenin Dansı Sosyal Medyada Viral Oldu

Enerjisiyle Gönülleri Fethetti: Gençlere Taş Çıkartan Teyzenin Dansı Sosyal Medyada Viral Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 17:04

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Bir konserde çekilen görüntüler, sosyal medyada viral oldu. @slaa_ucr isimli kullanıcının paylaştığı videoda, yaşlı bir teyzenin gençlerle birlikte dans edip müziğe coşkuyla eşlik etmesi izleyenleri mest etti.

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Enerjik figürleri ile dikkat çeken teyze, konserin en eğlenceli anlarına imza attı. Gençlerin arasında fark edilmeyecek kadar enerjik olan teyze, pozitif tavırlarıyla ortamı adeta şenlendirdi.

Enerjik figürleri ile dikkat çeken teyze, konserin en eğlenceli anlarına imza attı. Gençlerin arasında fark edilmeyecek kadar enerjik olan teyze, pozitif tavırlarıyla ortamı adeta şenlendirdi.

İzleyenlerin yüzünde gülümseme bırakan bu görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

İzleyenlerin yüzünde gülümseme bırakan bu görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o anlar👇📽️

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