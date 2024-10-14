Enerjisiyle Gönülleri Fethetti: Gençlere Taş Çıkartan Teyzenin Dansı Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir konserde çekilen görüntüler, sosyal medyada viral oldu. @slaa_ucr isimli kullanıcının paylaştığı videoda, yaşlı bir teyzenin gençlerle birlikte dans edip müziğe coşkuyla eşlik etmesi izleyenleri mest etti.
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Enerjik figürleri ile dikkat çeken teyze, konserin en eğlenceli anlarına imza attı. Gençlerin arasında fark edilmeyecek kadar enerjik olan teyze, pozitif tavırlarıyla ortamı adeta şenlendirdi.
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İzleyenlerin yüzünde gülümseme bırakan bu görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum aldı.
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