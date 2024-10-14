Milli Futbolcularımızdan Örnek Hareket: Soğuktan Üşüyen İzlandalı Çocuklara Kendi Montlarını Verdiler

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile golsüz berabere kaldıktan sonra İzlanda ile yaptığı karşılaşmada üç puanı kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Grupta birinci sırada bulunan milli takım, İzlanda karşısında alacağı üç puanla liderliğini sağlamlaştırmak için sahaya çıktı.