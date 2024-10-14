Domuz Eti Skandalının Ardından Köfteci Yusuf’a Bu Defa Denizlispor Ailesi'nden Destek Geldi!

Geçtiğimiz günlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği iddia edilmiş, ancak marka bu iddiaları yalanlamıştı. Skandal sonrası tartışmalar sürerken, sosyal medyada Köfteci Yusuf'a destek gelmeye devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Denizlispor, futbolcularıyla birlikte Köfteci Yusuf’un bir şubesinde yemek yiyerek destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulüp, X platformunda yayınladığı videoda, “Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, yerli markamız Köfteci Yusuf’un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın