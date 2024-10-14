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Domuz Eti Skandalının Ardından Köfteci Yusuf’a Bu Defa Denizlispor Ailesi'nden Destek Geldi!

Domuz Eti Skandalının Ardından Köfteci Yusuf’a Bu Defa Denizlispor Ailesi'nden Destek Geldi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 21:30

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Geçtiğimiz günlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği iddia edilmiş, ancak marka bu iddiaları yalanlamıştı. Skandal sonrası tartışmalar sürerken, sosyal medyada Köfteci Yusuf'a destek gelmeye devam etti.

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Son olarak Denizlispor, futbolcularıyla birlikte Köfteci Yusuf’un bir şubesinde yemek yiyerek destek verdi.

Son olarak Denizlispor, futbolcularıyla birlikte Köfteci Yusuf’un bir şubesinde yemek yiyerek destek verdi.

Kulüp, X platformunda yayınladığı videoda, “Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, yerli markamız Köfteci Yusuf’un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Kulüp, X platformunda yayınladığı videoda, “Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, yerli markamız Köfteci Yusuf’un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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