Domuz Eti Skandalının Ardından Köfteci Yusuf’a Bu Defa Denizlispor Ailesi'nden Destek Geldi!

Geçtiğimiz günlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği iddia edilmiş, ancak marka bu iddiaları yalanlamıştı. Skandal sonrası tartışmalar sürerken, sosyal medyada Köfteci Yusuf'a destek gelmeye devam etti.