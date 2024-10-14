Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak mı? Yıldız Golcünün Menajerinden Gelecek Sözleri
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak mı? Yıldız Golcünün Menajerinden Gelecek Sözleri
Son günlerde Galatasaray ile 2026'nın Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Tecrübeli oyuncunun menajeri, Icardi'nin kulübünde mutlu olduğunu ancak İtalya'ya da dönmesinin sürpriz olmayacağını açıkladı.
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River Plate ve İtalya iddiaları gündeme gelmişti.
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Menajeri İtalya'da açıklamalarda bulundu.
Icardi'nin kulübünü sevdiğini belirtti.
Fakat ayrılığa da açık kapı bıraktı.
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