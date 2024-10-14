Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak mı? Yıldız Golcünün Menajerinden Gelecek Sözleri

Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak mı? Yıldız Golcünün Menajerinden Gelecek Sözleri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 20:03

Son günlerde Galatasaray ile 2026'nın Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Tecrübeli oyuncunun menajeri, Icardi'nin kulübünde mutlu olduğunu ancak İtalya'ya da dönmesinin sürpriz olmayacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

River Plate ve İtalya iddiaları gündeme gelmişti.

River Plate ve İtalya iddiaları gündeme gelmişti.

Arjantinli golcü, milli arada ülkesine gitmiş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla transfer dedikodularına adeta malzeme vermişti. Yıldız forvet, uçaktan River Plate'in stadyumunu paylaşmıştı. Bu da Arjantin basınında transferin habercisi olduğu olarak öne çıkarılmıştı. Hatta kırmızı-beyazlı kulübün Icardi için 15 milyon euroluk bütçe ayırdığı ifade edilmişti. Bazı Seri A ekiplerinin de 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği belirtilmişti.

Menajeri İtalya'da açıklamalarda bulundu.

Menajeri İtalya'da açıklamalarda bulundu.

TuttoMercatoWeb'e konuşan Letterio Pino, Icardi'nin geleceğine dair konuştu.

Icardi'nin kulübünü sevdiğini belirtti.

Icardi'nin kulübünü sevdiğini belirtti.

'Mauro Icardi, Galatasaray'da çok goller attı ve asistler yaptı. İstatistiklere bakabilirsiniz. Taraftar onu çok sevdi. O da kulübü çok seviyor.'

Fakat ayrılığa da açık kapı bıraktı.

Fakat ayrılığa da açık kapı bıraktı.

'Icardi'nin İtalya'ya dönmesi sürpriz olmaz. Hiçbir şey imkansız değil, İtalya'yı seviyor. Ancak kim böyle bir sevgiyi bırakıp gitmek ister? Taraftarın bu sevgisinden vazgeçmek çok zor. Diğer takımların taraftarları bile seviyor!'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın