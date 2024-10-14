Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak mı? Yıldız Golcünün Menajerinden Gelecek Sözleri

'Icardi'nin İtalya'ya dönmesi sürpriz olmaz. Hiçbir şey imkansız değil, İtalya'yı seviyor. Ancak kim böyle bir sevgiyi bırakıp gitmek ister? Taraftarın bu sevgisinden vazgeçmek çok zor. Diğer takımların taraftarları bile seviyor!'