Fenerbahçe Galatasaraylı Zafer Şener Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: Sözleri Gündem Olmuştu

Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda söz alan Zafer Şener, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: 'Kanarya'dan post, Fener'den dost olmaz! Oraya o Anadolu takımının tribününe giden seyircimize kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Niye biliyor musunuz? 3-1 yaparak; haysiyetsiz, şerefsiz ve hırsızlara Türkiye'nin en büyüğünün kim olduğunu gösterdiler!' 👇