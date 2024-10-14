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Fenerbahçe Galatasaraylı Zafer Şener Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: Sözleri Gündem Olmuştu

Fenerbahçe Galatasaraylı Zafer Şener Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: Sözleri Gündem Olmuştu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 19:04

Fenerbahçe, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulundu. Şener, sarı-lacivertli kulüp taraftarlarının tepkisini çeken ifadeler kullanmıştı.

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Mosturoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı. 👇

Mosturoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı. 👇

Yüksek Divan Kurulu Başkanı, paylaşımında 'Zafer Şener isimli şahıs hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün 44 (4) maddesi gereğince Yüksek Divan Kurulunu temsilen suç duyurusunda bulunulmuştur.' dedi.

Zafer Şener ne demişti?

Zafer Şener ne demişti?

Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda söz alan Zafer Şener, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: 'Kanarya'dan post, Fener'den dost olmaz! Oraya o Anadolu takımının tribününe giden seyircimize kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Niye biliyor musunuz? 3-1 yaparak; haysiyetsiz, şerefsiz ve hırsızlara Türkiye'nin en büyüğünün kim olduğunu gösterdiler!' 👇

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