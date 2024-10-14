Fenerbahçe Galatasaraylı Zafer Şener Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: Sözleri Gündem Olmuştu
Fenerbahçe Galatasaraylı Zafer Şener Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: Sözleri Gündem Olmuştu
Fenerbahçe, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulundu. Şener, sarı-lacivertli kulüp taraftarlarının tepkisini çeken ifadeler kullanmıştı.
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Mosturoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı. 👇
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Zafer Şener ne demişti?
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