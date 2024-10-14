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Zorba İnsanların Psikolog Olduğunu İddia Eden Genç Kız: "Bizi Tezinizde mi Kullandınız?"

Zorba İnsanların Psikolog Olduğunu İddia Eden Genç Kız: "Bizi Tezinizde mi Kullandınız?"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 20:15

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@busranuryilmaz29 isimli TikTok kullanıcısı, ortaokul ve lise yıllarında kendisine zorbalık yapan insanların bugün psikolog olduklarını iddia ederek duruma isyan etti.

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Hayatında daha büyük bir tezat görmediğini belirten genç kız, paylaştığı videoda, “Bunun için mi bizi zorbalayıp psikolojimizi bozdun? Bizi tezinde kullanmak için mi?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Hayatında daha büyük bir tezat görmediğini belirten genç kız, paylaştığı videoda, “Bunun için mi bizi zorbalayıp psikolojimizi bozdun? Bizi tezinde kullanmak için mi?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Zorbalık yapan insanların psikolog olmaması gerektiğini vurgulayan genç kızın açıklamaları, gündem oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Zorbalık yapan insanların psikolog olmaması gerektiğini vurgulayan genç kızın açıklamaları, gündem oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Videonun tamamı için👇📽️

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Boncuk Mavisoy

Ben psikolojiyi seçmedim, çünkü başkalarının travmalarından dolayı travma yaşayacak bir insanım. Empati yoksunları ise rahatça başkasının travmasını dinleyi... Devamını Gör

Cindirella Man

Niye ? psikologlar piskopatmı insanları dinlemek kötü bir şey gibi yazmışsın 😨

paramneisa

çok doğru

ResidentAstronomer54

zaten manyak olmasak psikoloji mi okurduk. normal insanlara göre değil arkadaş bu meslek.