Zorba İnsanların Psikolog Olduğunu İddia Eden Genç Kız: "Bizi Tezinizde mi Kullandınız?"

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatında daha büyük bir tezat görmediğini belirten genç kız, paylaştığı videoda, “Bunun için mi bizi zorbalayıp psikolojimizi bozdun? Bizi tezinde kullanmak için mi?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zorbalık yapan insanların psikolog olmaması gerektiğini vurgulayan genç kızın açıklamaları, gündem oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ben psikolojiyi seçmedim, çünkü başkalarının travmalarından dolayı travma yaşayacak bir insanım. Empati yoksunları ise rahatça başkasının travmasını dinleyi... Devamını Gör
Niye ? psikologlar piskopatmı insanları dinlemek kötü bir şey gibi yazmışsın 😨
çok doğru
zaten manyak olmasak psikoloji mi okurduk. normal insanlara göre değil arkadaş bu meslek.