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Akıllara Durgunluk Getiren Evlilik Bitirme Sebebi: "Pide Yemeye Gitmediğim İçin Evden Kovuldum"

Akıllara Durgunluk Getiren Evlilik Bitirme Sebebi: "Pide Yemeye Gitmediğim İçin Evden Kovuldum"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 14:43

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Bir sosyal medya kullanıcısı, evliliğinin ilginç bir sebepten sona erdiğini anlatarak takipçileriyle paylaşmak istedi. Genç kadının anlattığı hikaye ise akıllara durgunluk getirdi.

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Paylaşımında, bir akşam eşinin annesinin pide yemek için kendisini çağırdığını ancak o sırada bir arkadaşı evde olduğu için gitmediğini söyledi. Bu durumun büyük bir tartışmaya dönüştüğünü belirten genç kadın, eşinin kendisine küfür ederek evden kovduğunu ifade etti.

Paylaşımında, bir akşam eşinin annesinin pide yemek için kendisini çağırdığını ancak o sırada bir arkadaşı evde olduğu için gitmediğini söyledi. Bu durumun büyük bir tartışmaya dönüştüğünü belirten genç kadın, eşinin kendisine küfür ederek evden kovduğunu ifade etti.

Tartışmanın ardından eşinin ailesinin de eve geldiğini ve yaşananların daha da tuhaflaştığını dile getiren kadın, ailesiyle yapılan konuşmalar sırasında büyük bir korkuya kapıldığını paylaştı. Eski eşi ve ailesiyle yaşadığı anıları detaylarıyla anlatan kullanıcı, "pide yüzünden biten evlilik" hikayesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Tartışmanın ardından eşinin ailesinin de eve geldiğini ve yaşananların daha da tuhaflaştığını dile getiren kadın, ailesiyle yapılan konuşmalar sırasında büyük bir korkuya kapıldığını paylaştı. Eski eşi ve ailesiyle yaşadığı anıları detaylarıyla anlatan kullanıcı, "pide yüzünden biten evlilik" hikayesiyle sosyal medyada gündem oldu.

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