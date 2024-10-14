Yurtdışında Çalışan Genç Kadına, Ülkemizde Yaşanan Yürek Yakan Olaylar Nedeniyle Kafa İzni Verildi

Yurt dışındaki bir şirkette uzaktan çalışan Kübra isimli kadın, İkbal ve Ayşenur’un yürek burkan vefatları sonrası yöneticisinin kendisine 'kafa izni' verdiğini açıkladı.
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Evden çalışırken ekibiyle sohbet esnasında moralinin bozuk olduğu fark edilince, yöneticisinin gösterdiği hassasiyet Kübra’yı hem şaşırttı hem de duygulandırdı.
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Genç kadın, içinde bulunduğu duruma dair yaşadığı içsel çatışmayı şu sözlerle ifade etti: "Evimde rahatça çalışabildiğim için izinli olmaktan utandım. Karanlıkta otobüse binebilmek için korkuyla bekleyen kadınlardan utandım. Başka bir dünyada yaşadığım için kendimden utandım.”
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