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Sokak Röportajındaki Yaşlı Adamın Sözleri Gündem Oldu: "Et Alamıyorum Ama Oyum Yine Tayyip’e"

Sokak Röportajındaki Yaşlı Adamın Sözleri Gündem Oldu: "Et Alamıyorum Ama Oyum Yine Tayyip’e"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 18:47

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Sokak röportajında konuşan bir yaşlı adam, geçim sıkıntıları ve siyasi tercihi hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden bağlı olan adam, aç kalsa da oyunu Erdoğan'a vereceğini söyledi.

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Ülkemizdeki ekonomik zorluklara değinen adam, "Zengin zengin oldu, fakir fakir oldu, yani fakir öldü. Et alamıyorum ama Tayyip’i seviyorum." ifadeleriyle mevcut durumdan dert yandı.

Ülkemizdeki ekonomik zorluklara değinen adam, "Zengin zengin oldu, fakir fakir oldu, yani fakir öldü. Et alamıyorum ama Tayyip’i seviyorum." ifadeleriyle mevcut durumdan dert yandı.

Muhabirin, "Sevgi mi ağır basacak, yoksa geçim mi?" sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Ben her zaman oy ona veriyorum. Aç kalsam da Tayyip’e vereceğim. Artık onun vicdanına kalmış."

Muhabirin, "Sevgi mi ağır basacak, yoksa geçim mi?" sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Ben her zaman oy ona veriyorum. Aç kalsam da Tayyip’e vereceğim. Artık onun vicdanına kalmış."

Röportajın tamamı için👇📽️

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