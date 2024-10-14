Türkiye'deki Vatandaşların Çalışmayıp, Yattığını Söyleyen Gurbetçi Tepki Çekti: "Avrupa Bizi Kıskanıyor"

Türkiye'deki vatandaşların yıl boyunca çalışmayıp, yattığını söyleyen gurbetçi kadın sosyal medyada tepki çekti. Dış güçlerin Türkiye'yi kıskandığını söyleyen kadın, 'Bizim oy kullanmamızı istemiyorlar, CHP'liler de kullanıyor. Kimse bu oy hakkımızı bizden alamaz. Gelmemizden bile rahatsız oluyorlar. Biz orada çalışırken, herkes burada oturuyor. İnsanların şikayeti kesmesi lazım.' dedi.
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Türkiye'deki insanların çalışmayıp, yattığını söyleyen gurbetçiye tepki yağdı. Gurbetçilerin Türkiye'de istenmediğini söyleyen kadın, "Bizim oy kullanmamızı istemiyorlar, CHP'liler de kullanıyor. Kimse bu oy hakkımızı bizden alamaz." dedi.
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Gurbetçilerin Türkiye'ye destek olduğunu söyleyen kadın, muhabirin "Avrupa bizi kıskanıyor mu?" sorusuna, "Dış güçler tabi bizi ekonomiden vurmaya çalışıyor. İnsanların biraz şikayeti kesmesi lazım. Avrupa bizi kıskanıyor, ilerlememizi istemiyor." dedi.
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