Annelere Anlatılan Rüyaların Hep Aynı Şekilde Yorumlanmasına Tebessüm Ettiren Parodi

@yasarcankocaaslan adlı Instagram hesabından komedi paylaşımları yapan içerik üreticisi her videosunda nokta atışı tespitler yapmayı başaranlardan. Şimdiyse anneler ve rüya tabirleri hakkında yaptığı paylaşımıyla beğenileri topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annelere hangi rüya anlatılırsa anlatılsın hep iyiye yorumladıklarını bilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta artık “Ömrün uzamış, bereket geliyor, kan varsa iptal” gibi kalıplaşmış cümleler var. İçerik üreticisi de videosunda bunları ele alarak izleyicilere tebessüm ettirdi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın