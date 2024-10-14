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Annelere Anlatılan Rüyaların Hep Aynı Şekilde Yorumlanmasına Tebessüm Ettiren Parodi

Annelere Anlatılan Rüyaların Hep Aynı Şekilde Yorumlanmasına Tebessüm Ettiren Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 16:24

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@yasarcankocaaslan adlı Instagram hesabından komedi paylaşımları yapan içerik üreticisi her videosunda nokta atışı tespitler yapmayı başaranlardan. Şimdiyse anneler ve rüya tabirleri hakkında yaptığı paylaşımıyla beğenileri topladı.

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Annelere hangi rüya anlatılırsa anlatılsın hep iyiye yorumladıklarını bilirsiniz.

Annelere hangi rüya anlatılırsa anlatılsın hep iyiye yorumladıklarını bilirsiniz.

Hatta artık “Ömrün uzamış, bereket geliyor, kan varsa iptal” gibi kalıplaşmış cümleler var. İçerik üreticisi de videosunda bunları ele alarak izleyicilere tebessüm ettirdi.

Hatta artık “Ömrün uzamış, bereket geliyor, kan varsa iptal” gibi kalıplaşmış cümleler var. İçerik üreticisi de videosunda bunları ele alarak izleyicilere tebessüm ettirdi.

İşte detaylar 👇

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