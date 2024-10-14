Zorlu İşlemleri Hesap Makinesi Kullanmadan Aklından Yapan Konyalı Esnaf Övgüleri Topladı

Konya’nın Meram ilçesinde 50 yıldır baba mesleği olan bakkal dükkanını işleten matematik dehası Mehmet Saltık, hesap makinesine ihtiyaç duymadan zorlu işlemleri saniyeler içerisinde hesaplayabiliyor. İlkokul öğretmenin fark etmesiyle böyle bir yeteneğe sahip olduğunu anlayan Saltık, doğum yılı söylenmesiyle birlikte kişinin kaç yıldan, kaç günden ve kaç saniyeden beri hayatta olduğunu, müşterilerinin aldıklarının fiyatını kısa sürede hesaplıyor.
Kaynak: İHA
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9 yaşında ilkokulu bitirmesiyle bakkallarında çalışmaya başlayan Saltık, okuduğu dönemde sınıf arkadaşlarına matematik çalıştırdığını röportajında anlattı.
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Matematik işlemlerini kısa sürede yapabiliyor oluşu için “Allah vergisi” diyen Saltık, çevresi tarafından da bu özelliği ile tanınıyor.
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