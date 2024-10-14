Böyle Bir Gerçek Var: Günümüz Teknolojisinden Anlamayanlar Derneği

Günümüz teknolojisine yetişmek bazen zor olabiliyor. Ancak hayatımızın bir noktasında muhakkak nimetlerine ihtiyaç duyuyoruz. @denizozevin adlı içerik üreticisi de bu konuya değinerek “teknolojisel doğal seçilimde elenecek ilk kişi” başlıklı bir paylaşım yaptı.
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Z kuşağı olmasına rağmen teknolojiden anlamadığını ve kendini yaşlı teyze gibi hissettiğini dile getirdi.
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Bir dosya iletirken dosyanın boyutunu küçültmekte zorlandığını, bitcoinden anlamadığını söyleyerek örnekler verdi.
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Yazık. Fakir galiba.
Kendi merakım ve ilgimden ötürü her türlü cep telefonu bilgisayar elektrikli cihaz vb. şeyleri rahatlıkla kullanıp onarabiliyorum. Kendi söküğümü dikmek dışı... Devamını Gör
Aynı ben beni anlatmış resmen :)