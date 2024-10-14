Böyle Bir Gerçek Var: Günümüz Teknolojisinden Anlamayanlar Derneği

Günümüz teknolojisine yetişmek bazen zor olabiliyor. Ancak hayatımızın bir noktasında muhakkak nimetlerine ihtiyaç duyuyoruz. @denizozevin adlı içerik üreticisi de bu konuya değinerek “teknolojisel doğal seçilimde elenecek ilk kişi” başlıklı bir paylaşım yaptı.