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Böyle Bir Gerçek Var: Günümüz Teknolojisinden Anlamayanlar Derneği

Böyle Bir Gerçek Var: Günümüz Teknolojisinden Anlamayanlar Derneği

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 13:19

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Günümüz teknolojisine yetişmek bazen zor olabiliyor. Ancak hayatımızın bir noktasında muhakkak nimetlerine ihtiyaç duyuyoruz. @denizozevin adlı içerik üreticisi de bu konuya değinerek “teknolojisel doğal seçilimde elenecek ilk kişi” başlıklı bir paylaşım yaptı.

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Z kuşağı olmasına rağmen teknolojiden anlamadığını ve kendini yaşlı teyze gibi hissettiğini dile getirdi.

Z kuşağı olmasına rağmen teknolojiden anlamadığını ve kendini yaşlı teyze gibi hissettiğini dile getirdi.

Bir dosya iletirken dosyanın boyutunu küçültmekte zorlandığını, bitcoinden anlamadığını söyleyerek örnekler verdi.

Bir dosya iletirken dosyanın boyutunu küçültmekte zorlandığını, bitcoinden anlamadığını söyleyerek örnekler verdi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler de içerik üreticisine katılarak yalnız olmadığını ifade etti. Peki ya siz teknolojiden çok iyi anlarım diyenlerden mi yoksa doğal seçilimde eleneceklerden misiniz?

İşte detaylar 👇

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Şıpıdık

Kendi merakım ve ilgimden ötürü her türlü cep telefonu bilgisayar elektrikli cihaz vb. şeyleri rahatlıkla kullanıp onarabiliyorum. Kendi söküğümü dikmek dışı... Devamını Gör

can palabıyık

Aynı ben beni anlatmış resmen :)