“Gençler İş Beğenmiyor” Klişesinin Altında Yatan Gerçekleri Parodiyle Anlatan İçerik Üreticisi

Her geçen gün işverenlerin kriterlerinin daha da arttığını görüyoruz. Hal böyle olunca emeğinin karşılığını alamadığını düşünerek çalışmak istemeyen çok kişi oluyor. Ancak işin aslını bilmeyenlerden sık sık “Gençler iş beğenmiyor” cümlesini duyuyoruz. @mehmetkahramanm adlı içerik üreticisi de bir videosuyla bu konuyu ele aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisi işverenlerin kriterlerinden bahsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi uzun saatler çalışmayı, hafta sonu da bir gün belki de iki gün çalışmayı, bunun karşılığında verilen az maaşları dile getirdi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın