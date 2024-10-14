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“Gençler İş Beğenmiyor” Klişesinin Altında Yatan Gerçekleri Parodiyle Anlatan İçerik Üreticisi

“Gençler İş Beğenmiyor” Klişesinin Altında Yatan Gerçekleri Parodiyle Anlatan İçerik Üreticisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 11:34

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Her geçen gün işverenlerin kriterlerinin daha da arttığını görüyoruz. Hal böyle olunca emeğinin karşılığını alamadığını düşünerek çalışmak istemeyen çok kişi oluyor. Ancak işin aslını bilmeyenlerden sık sık “Gençler iş beğenmiyor” cümlesini duyuyoruz. @mehmetkahramanm adlı içerik üreticisi de bir videosuyla bu konuyu ele aldı.

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İçerik üreticisi işverenlerin kriterlerinden bahsetti.

İçerik üreticisi işverenlerin kriterlerinden bahsetti.

Hafta içi uzun saatler çalışmayı, hafta sonu da bir gün belki de iki gün çalışmayı, bunun karşılığında verilen az maaşları dile getirdi.

Hafta içi uzun saatler çalışmayı, hafta sonu da bir gün belki de iki gün çalışmayı, bunun karşılığında verilen az maaşları dile getirdi.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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