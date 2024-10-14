“Gençler İş Beğenmiyor” Klişesinin Altında Yatan Gerçekleri Parodiyle Anlatan İçerik Üreticisi

Her geçen gün işverenlerin kriterlerinin daha da arttığını görüyoruz. Hal böyle olunca emeğinin karşılığını alamadığını düşünerek çalışmak istemeyen çok kişi oluyor. Ancak işin aslını bilmeyenlerden sık sık “Gençler iş beğenmiyor” cümlesini duyuyoruz. @mehmetkahramanm adlı içerik üreticisi de bir videosuyla bu konuyu ele aldı.