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Aranan Aktivite Bulundu! Akülü Arabalarla Heyecan Dolu Araba Yarışı

Aranan Aktivite Bulundu! Akülü Arabalarla Heyecan Dolu Araba Yarışı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 10:44

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Daha önce akülü arabalarla yarış yapıldığını görmediyseniz, seyir zevki epey yüksek bir video ile karşınızdayız. Gelin akülü arabalarla yarışın keyfi nasıl oluyormuş birlikte bakalım.

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Oldukça kalabalık bir ekibin bir araya gelerek akülü arabalarıyla yarış yaptığı anlar bizleri de imrendirdi.

Oldukça kalabalık bir ekibin bir araya gelerek akülü arabalarıyla yarış yaptığı anlar bizleri de imrendirdi.

Tüm sinirimizi, stresimizi unutturacak bu etkinlik için siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Tüm sinirimizi, stresimizi unutturacak bu etkinlik için siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

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