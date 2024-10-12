Annesinin Üstüne Kusma Şakası Yapan Genç Kadın Adeta Kısa Süreli Kalp Krizi Yaşattı

@pnarkctss adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, annesine hazırladığı şakayı anbean kaydetti. Domates ve yoğurttan bir karışım yapan genç kadın annesinin üstüne kusma şakası yaptı.
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Önce biraz midesinin bulandığını söyledi ardından ise çaktırmadan karışımı içti.
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Ve o an geldi… Annesi üstüne kustuğunu sanınca küçük bir sinir krizi geçirdi.
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Buna gülenler olmuş. Memleketin mizah anlayışı arşa çıktı, videoları çöplük.