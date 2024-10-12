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Annesinin Üstüne Kusma Şakası Yapan Genç Kadın Adeta Kısa Süreli Kalp Krizi Yaşattı

Annesinin Üstüne Kusma Şakası Yapan Genç Kadın Adeta Kısa Süreli Kalp Krizi Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 16:56

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@pnarkctss adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, annesine hazırladığı şakayı anbean kaydetti. Domates ve yoğurttan bir karışım yapan genç kadın annesinin üstüne kusma şakası yaptı.

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Önce biraz midesinin bulandığını söyledi ardından ise çaktırmadan karışımı içti.

Önce biraz midesinin bulandığını söyledi ardından ise çaktırmadan karışımı içti.

Ve o an geldi… Annesi üstüne kustuğunu sanınca küçük bir sinir krizi geçirdi.

Ve o an geldi… Annesi üstüne kustuğunu sanınca küçük bir sinir krizi geçirdi.

İşte detaylar 👇

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Buna gülenler olmuş. Memleketin mizah anlayışı arşa çıktı, videoları çöplük.