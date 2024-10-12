Narkozun Etkisinde Olan Adam O Anlarıyla Sosyal Medyada Viral Oldu

@umut.zuyank adlı TikTok hesabından narkozlu videosunu paylaşan içerik üreticisi beğenileri topladı. Biliyorsunuz ki narkoz videolarının komedisi bir başka oluyor. Umut adlı adam da izleyenleri güldürmeyi başardı.
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Hemşirenin tansiyon ölçmek için kolunu istediği anlarda adam olayı biraz yanlış anlamıştı ve kolunun gerçekten alınacağını düşünmüştü.
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Ardından ise birden “Ey Gidi Karadeniz” şarkısıyla adeta hastaneyi inlettiği anlar da bi’ ayrı komikti.
İşte o anlar 👇
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