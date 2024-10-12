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Narkozun Etkisinde Olan Adam O Anlarıyla Sosyal Medyada Viral Oldu

Narkozun Etkisinde Olan Adam O Anlarıyla Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 16:36

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@umut.zuyank adlı TikTok hesabından narkozlu videosunu paylaşan içerik üreticisi beğenileri topladı. Biliyorsunuz ki narkoz videolarının komedisi bir başka oluyor. Umut adlı adam da izleyenleri güldürmeyi başardı.

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Hemşirenin tansiyon ölçmek için kolunu istediği anlarda adam olayı biraz yanlış anlamıştı ve kolunun gerçekten alınacağını düşünmüştü.

Hemşirenin tansiyon ölçmek için kolunu istediği anlarda adam olayı biraz yanlış anlamıştı ve kolunun gerçekten alınacağını düşünmüştü.

Ardından ise birden “Ey Gidi Karadeniz” şarkısıyla adeta hastaneyi inlettiği anlar da bi’ ayrı komikti.

Ardından ise birden “Ey Gidi Karadeniz” şarkısıyla adeta hastaneyi inlettiği anlar da bi’ ayrı komikti.

İşte o anlar 👇

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