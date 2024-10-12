Metrelerce Yüksekten Atlayan Adrenalin Bağımlıları O Anlarıyla Bizim Yüreklerimize İndirdi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Kadın Cinayetleri Sorusu Karşısında Takındıkları Tavır Çok Eleştirildi!

Bir Anda Zeybek Oynamaya Başlayan İDO Personeli Ülkeye Olan Sevgimizi Bir Kez Daha Artırdı