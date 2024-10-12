Metrelerce Yüksekten Atlayan Adrenalin Bağımlıları O Anlarıyla Bizim Yüreklerimize İndirdi

Adrenalin duygusunun tavan yaptığı sporlardan olan yüksekten atlama, hepimizin cesaret edebileceği türden değil. Özellikle suya atlarken ekstra korkunç gözüküyor. Şimdiyse bu atlayışlardan derlemeler ile karşınızdayız.
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Falezlerin üstünden bir dakika sonrasını düşünmeden atlayan kişiler adına biz izlerken panik yaptık desek abartmış olmayız.
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Sizlerin de aynı hisleri paylaşacağına eminiz. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!
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