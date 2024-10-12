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Metrelerce Yüksekten Atlayan Adrenalin Bağımlıları O Anlarıyla Bizim Yüreklerimize İndirdi

Metrelerce Yüksekten Atlayan Adrenalin Bağımlıları O Anlarıyla Bizim Yüreklerimize İndirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 12:10

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Adrenalin duygusunun tavan yaptığı sporlardan olan yüksekten atlama, hepimizin cesaret edebileceği türden değil. Özellikle suya atlarken ekstra korkunç gözüküyor. Şimdiyse bu atlayışlardan derlemeler ile karşınızdayız.

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Falezlerin üstünden bir dakika sonrasını düşünmeden atlayan kişiler adına biz izlerken panik yaptık desek abartmış olmayız.

Falezlerin üstünden bir dakika sonrasını düşünmeden atlayan kişiler adına biz izlerken panik yaptık desek abartmış olmayız.

Sizlerin de aynı hisleri paylaşacağına eminiz. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

Sizlerin de aynı hisleri paylaşacağına eminiz. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

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