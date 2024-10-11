Hayvan Sahiplenmek İsteyen Tatlı Kızın Video Kaydı Alarak Sitem Ettiği Anlar Kalpleri Eritti

Çocukların hayvanlara olan sevgisi keşke herkeste olsa diyeceğimiz saf duygular. @aseleesra adlı Instagram hesabından kızını paylaşan kadın da hepimize tebessüm ettirdi. Asel adlı tatlı kız hayvan sahiplenmek istiyordu ama babasının alerjisi vardı.
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Tatlı kız bir video çekerek hayvan sahiplenmeyi ne kadar çok istediğini kanıtlamıştı.
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“Karıncamız bile yok, sineğimiz bile yok” diyen kızın sitemi hepimize tebessüm ettirdi.
İşte o anlar 👇
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