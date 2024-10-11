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Hayvan Sahiplenmek İsteyen Tatlı Kızın Video Kaydı Alarak Sitem Ettiği Anlar Kalpleri Eritti

Hayvan Sahiplenmek İsteyen Tatlı Kızın Video Kaydı Alarak Sitem Ettiği Anlar Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 16:15

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Çocukların hayvanlara olan sevgisi keşke herkeste olsa diyeceğimiz saf duygular. @aseleesra adlı Instagram hesabından kızını paylaşan kadın da hepimize tebessüm ettirdi. Asel adlı tatlı kız hayvan sahiplenmek istiyordu ama babasının alerjisi vardı.

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Tatlı kız bir video çekerek hayvan sahiplenmeyi ne kadar çok istediğini kanıtlamıştı.

Tatlı kız bir video çekerek hayvan sahiplenmeyi ne kadar çok istediğini kanıtlamıştı.

“Karıncamız bile yok, sineğimiz bile yok” diyen kızın sitemi hepimize tebessüm ettirdi.

“Karıncamız bile yok, sineğimiz bile yok” diyen kızın sitemi hepimize tebessüm ettirdi.

İşte o anlar 👇

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