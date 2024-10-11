Hayvan Sahiplenmek İsteyen Tatlı Kızın Video Kaydı Alarak Sitem Ettiği Anlar Kalpleri Eritti

Çocukların hayvanlara olan sevgisi keşke herkeste olsa diyeceğimiz saf duygular. @aseleesra adlı Instagram hesabından kızını paylaşan kadın da hepimize tebessüm ettirdi. Asel adlı tatlı kız hayvan sahiplenmek istiyordu ama babasının alerjisi vardı.