Ağzını Arı Isıran Köpeğin O Anlardaki Tatlılığına Kalpler Eridi

@yagmripeek adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, dünyalar tatlısı köpeği Coco’nun başına gelen talihsiz olayı paylaştı. Tatlı köpek muhtemelen arıyla oynamak istemiş ama tahmin edeceğiniz üzere arı onu sokmuştu.
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Arının sokmuş olması üzücü bir durum olsa da Coco’nun şu tipine tebessüm etmeden bakmak zordu.
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Sahibi onu öyle görünce kısa süreli bir panik ani yaşasa da durumun iyi olduğunu öğrenince rahatlamıştı.
İşte o anlar 👇
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