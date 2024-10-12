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Ağzını Arı Isıran Köpeğin O Anlardaki Tatlılığına Kalpler Eridi

Ağzını Arı Isıran Köpeğin O Anlardaki Tatlılığına Kalpler Eridi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 10:32

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@yagmripeek adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, dünyalar tatlısı köpeği Coco’nun başına gelen talihsiz olayı paylaştı. Tatlı köpek muhtemelen arıyla oynamak istemiş ama tahmin edeceğiniz üzere arı onu sokmuştu.

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Arının sokmuş olması üzücü bir durum olsa da Coco’nun şu tipine tebessüm etmeden bakmak zordu.

Arının sokmuş olması üzücü bir durum olsa da Coco’nun şu tipine tebessüm etmeden bakmak zordu.

Sahibi onu öyle görünce kısa süreli bir panik ani yaşasa da durumun iyi olduğunu öğrenince rahatlamıştı.

Sahibi onu öyle görünce kısa süreli bir panik ani yaşasa da durumun iyi olduğunu öğrenince rahatlamıştı.

İşte o anlar 👇

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